Рус.-англ., физхимия, 12 стр.

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка100 просмотров

Дедлайн четверг 18 июня 1500 МСК. Качество - на уровне носителя. Оплата Webmoney / ЯД, 170 руб/стр либо меньшая предложенная любым из удовлетворяющих кандидатов сумма.

От исполнителей жду до 2100 МСК сегодня тестовый перевод любого, предпочтительно сложного в речевом и терминологическом отношении, фрагмента объёмом ок. 0.5 страниц и резюме на e-mail [email protected].

16 лет назад
jalanajak
Шамиль 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-1)
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
36 отзывов(-1)
16 лет назад

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