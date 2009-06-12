Перевод киносценария на англ. и франц. языки

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Закрыт28 заявок476 просмотров

Нужен перевод киносценария на английский и французский языки. Объем - 83 тыс. знаков без пробелов. Поскольку это еще только проект, на который ищутся деньги, то, соответственно, отдельного, жирного бюджета на перевод тоже нет. Однако, перевести надо, поскольку это расширит возможности поиска финансов. Рассмотрим ваши предложения, желателен опыт перевода киносценариев, или, хотя бы художественных текстов. (Просьба не путать киносценарий с субтитрами или титрами к фильму!)

16 лет назад
pumlyara
Яна 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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