Требуется переводчик для устных переговоров (кит-рус)! Хорошое знание китайского и русского (литературного, без акцента) языков. Сроки 23-24-25-26 июня. Тематика: агробизнес, сельское хозяйство. Перевод: последовательный. Контактные данные: ICQ: 295-875-547 ...
Перевод киносценария на англ. и франц. языки
Нужен перевод киносценария на английский и французский языки. Объем - 83 тыс. знаков без пробелов. Поскольку это еще только проект, на который ищутся деньги, то, соответственно, отдельного, жирного бюджета на перевод тоже нет. Однако, перевести надо, поскольку это расширит возможности поиска финансов. Рассмотрим ваши предложения, желателен опыт перевода киносценариев, или, хотя бы художественных текстов. (Просьба не путать киносценарий с субтитрами или титрами к фильму!)
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