Требуются сильные переводчики рус/фр Объем работы 10 стр в день работа в Традосе Все подробности узнавать по контакту: -- Романова Светлана Бюро переводов ДЕИР ICQ: ...
Перевести техническую статью (электроника)
Нужно срочно до завтрашнего утра. + добавить Ключевые слова: источники питания для светодиодов, архитектурной подсветки, MEAN WELL.
Заявки фрилансеров
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