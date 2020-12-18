yulia7olefirenko

Юлия Олефиренко yulia7olefirenkoyulia7olefirenko
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер
Здравствуйте!
Меня зовут Юля, мне 23.
Я занимаюсь UX/UI дизайном.
Я веб-дизайнер, который умеет решать реальные задачи и создавать удобные рабочие интерфейсы вместо просто красивой картинки.
Моя работа заключается в поиске креативных и рабочих решений, которые помогут правильно презентовать ваш продукт и увеличить продажи.
Мне важно качество итогового продукта, я дорабатываю проект до максимально крутого результата и забочусь, чтобы заказчик остался доволен сайтом.