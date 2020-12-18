yulia7olefirenko

Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Юля, мне 23.

Я занимаюсь UX/UI дизайном.

Я веб-дизайнер, который умеет решать реальные задачи и создавать удобные рабочие интерфейсы вместо просто красивой картинки.

Моя работа заключается в поиске креативных и рабочих решений, которые помогут правильно презентовать ваш продукт и увеличить продажи.

Мне важно качество итогового продукта, я дорабатываю проект до максимально крутого результата и забочусь, чтобы заказчик остался доволен сайтом.