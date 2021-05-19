yulia_yonline

Создание Лендингов на Тильде и Коммерческая Иллюстрация

Добрый день! Меня зовут Юлия, я занимаюсь веб-дизайном и созданием одностраничных рекламных сайтов на Tilda.

Провожу бриф для понимания задачи;

Провожу анализ конкурентов, подбор референсов;

Создаю прототип (структуру сайта без дизайна), потому что тексты так же важны, как и дизайн;

Адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства;

Подключение кассы для приема платежей, домена, безопасного https соединения

Фотосессия в Париже (пример Лендинга)

Курсы Флористики (пример Лендинга)﻿﻿

Также я занимаюсь созданием коммерческих иллюстраций в программе Adobe Illustrator.

Провожу бриф для понимания задачи;

Рисую иллюстрации для книг;

Портреты на заказ;

Портфолио ﻿

Также я занимаюсь созданием персональных Стикер-паков для Телеграм