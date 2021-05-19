yulia_yonline

Создание Лендингов на Тильде и Коммерческая Иллюстрация
Добрый день! Меня зовут Юлия, я занимаюсь веб-дизайном и созданием одностраничных рекламных сайтов на Tilda.
- Провожу бриф для понимания задачи;
- Провожу анализ конкурентов, подбор референсов;
- Создаю прототип (структуру сайта без дизайна), потому что тексты так же важны, как и дизайн;
- Адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства;
- Подключение кассы для приема платежей, домена, безопасного https соединения
- Фотосессия в Париже (пример Лендинга)
- Курсы Флористики (пример Лендинга)
- Провожу бриф для понимания задачи;
- Рисую иллюстрации для книг;
- Портреты на заказ;
- Портфолио
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