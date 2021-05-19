yulia_yonline

Юлия yulia_yonline

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание Лендингов на Тильде и Коммерческая Иллюстрация

Добрый день! Меня зовут Юлия, я занимаюсь веб-дизайном и созданием одностраничных рекламных сайтов на Tilda.

  • Провожу бриф для понимания задачи;
  • Провожу анализ конкурентов, подбор референсов;
  • Создаю прототип (структуру сайта без дизайна), потому что тексты так же важны, как и дизайн;
  • Адаптация сайта под мобильные и планшетные устройства;
  • Подключение кассы для приема платежей, домена, безопасного https соединения
  • Фотосессия в Париже (пример Лендинга)
  • Курсы Флористики (пример Лендинга)﻿﻿
Также я занимаюсь созданием коммерческих иллюстраций в программе Adobe Illustrator.

  • Провожу бриф для понимания задачи;
  • Рисую иллюстрации для книг;
  • Портреты на заказ;
  • Портфолио ﻿
Также я занимаюсь созданием персональных Стикер-паков для Телеграм