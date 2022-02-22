Digital- и Дизайнер Рекламы, специализирующийся на Веб- и Мобильных проектах, UX / UI, Брендинге, Полиграфическом и 3D /Motion дизайне

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА!!! ДИЗАЙН САЙТОВ: Лендинг / Сайт-Визитка / Интернет-Магазин / Квиз-Сайт / Корпоративный сайт ДИЗАЙН МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ: iOS / Android ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: Логотип / Визитка / Упаковка / Брендинг / Полиграфия / Иллюстрации / Иконки НАРУЖНАЯ / ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА: Наружная Реклама / Интерьерная Реклама / Рекламные Баннеры / Фирменный Стиль / Предпечатная Подготовка Макета ДИЗАЙН СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: Темы и Шаблоны для Социальных Сетей 3D/MOTION ДИЗАЙН: Видео / Анимация / 3D Дизайн / Моделирование РЕТУШЬ ФОТО / СЛАЙД-ШОУ