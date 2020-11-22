yuliiamatviienko

Юлия Матвиенко yuliiamatviienko

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Современная вёрстка макетов

Привет!

Меня зовут Юлия, я окончила профессиональные курсы веб-разработки и готова помочь вам осуществить ваши проекты! Так как я в процессе наработки портфолио, работаю без предоплаты. Макеты для тестирования выгружаю на свой сервер. Беру только те заказы, которые реально смогу выполнить.

Мое портфолио: http://www.ymatvienko.com/

Оплату принимаю любым из удобных для вас способов:

  • Paysend;
  • Приватбанк;
  • PayPal;
Связь со мной:

Портфолио