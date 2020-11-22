Современная вёрстка макетов
Привет!
Меня зовут Юлия, я окончила профессиональные курсы веб-разработки и готова помочь вам осуществить ваши проекты! Так как я в процессе наработки портфолио, работаю без предоплаты. Макеты для тестирования выгружаю на свой сервер. Беру только те заказы, которые реально смогу выполнить.
Мое портфолио: http://www.ymatvienko.com/
Оплату принимаю любым из удобных для вас способов:
- Paysend;
- Приватбанк;
- PayPal;
- Telegram: @kukushonokk
- VK: id_kukushona
- Email: [email protected]
Портфолио
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