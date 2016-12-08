Бухгалтерское сопровождение ИП,ООО на любой системе налогообложения

Стаж более 10 лет. Бухгалтерское сопровождение ИП,ООО на любой системе налогообложения. Подготовка и сдача отчетности в ПФР,ФСС,ИФНС.

Учет заработной платы (начисление, больничные, отпуска и т.д.)

Кадровый учет (прием, увольнение, составление договоров, трудовые книжки)

Работа в 1С Бухгалтерии 8.3., с сервисом онлайн-банк, 1С Отчетность (все программы имеются) Оплата по договоренности

Помощь в оформлении 3-ндфл