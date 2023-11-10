Графический дизайнер
Привет! Меня зовут Юля, я графический дизайнер 🎨
Сделаю инфографику, которая повысит ваши продажи 🚀
Что вы получите работая со мной 👇🏼
🔥 Стильный, качественный дизайн без шаблонов. Учитываю все ваши детали и пожелания
🔥 Делаю анализ конкурентов, подбираю продающие офферы, закрываю боли целевой аудитории
🔥 Стилистику, фон подбираю индивидуально под товар
❤️Срок выполнения 1-3 дня( в зависимости от объема)
1фото 300р, от 10 фото 250р/шт
Буду рада сотрудничеству 🤝
Портфолио
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