Графический дизайнер

Привет! Меня зовут Юля, я графический дизайнер 🎨

Сделаю инфографику, которая повысит ваши продажи 🚀

Что вы получите работая со мной 👇🏼

🔥 Стильный, качественный дизайн без шаблонов. Учитываю все ваши детали и пожелания

🔥 Делаю анализ конкурентов, подбираю продающие офферы, закрываю боли целевой аудитории

🔥 Стилистику, фон подбираю индивидуально под товар

❤️Срок выполнения 1-3 дня( в зависимости от объема)

1фото 300р, от 10 фото 250р/шт

Буду рада сотрудничеству 🤝