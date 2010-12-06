yuliya_1609

Приветствую Вас на моей странице.
Качественно, красиво и с учетом всех Ваших пожеланий выполню работу по графическому дизайну и обработке изображения.
- полиграфия;
- разработка логотипов;
- фотокоррекция (ретушь, реставрация, фотомонтаж, замена фона, цветовая коррекция, раскраска ч/б фото, создание коллажей и другое);
- обработка фотографий (множество различных эффектов и преобразований фото);
- создания рисунков и иллюстраций;
- дизайн и оформление форумов и сайтов.
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
ICQ: 587094140
С уважением, Юлия
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, огромное спасибо, будем сотрудничать, РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Хорошо объясняет задачу, материалы для работы были предоставлены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме сразу после выполнения заказа. Очень приятно работать с таким заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
14 лет назад
Юля! Спасибо большое Вам за работу! Очень красивая гусеница. все вовремя и в срок.