yuliya_1609

Юлия yuliya_1609

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Приветствую Вас на моей странице.

Качественно, красиво и с учетом всех Ваших пожеланий выполню работу по графическому дизайну и обработке изображения.

- полиграфия;

- разработка логотипов;

- фотокоррекция (ретушь, реставрация, фотомонтаж, замена фона, цветовая коррекция, раскраска ч/б фото, создание коллажей и другое);

- обработка фотографий (множество различных эффектов и преобразований фото);

- создания рисунков и иллюстраций;

- дизайн и оформление форумов и сайтов.

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

ICQ: 587094140

С уважением, Юлия

Отзывы заказчиков

dimas555
Дмитрий 
52 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Сделать картинку на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
romanov924700890
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Редактирование визитки
Отличная работа, огромное спасибо, будем сотрудничать, РЕКОМЕНДУЮ
Хорошо объясняет задачу, материалы для работы были предоставлены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме сразу после выполнения заказа. Очень приятно работать с таким заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
carich
Ольга 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать гусеницу-сороконожку
Юля! Спасибо большое Вам за работу! Очень красивая гусеница. все вовремя и в срок.