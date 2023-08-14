yuliya_amba

Юлия yuliya_amba

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Психолог по отношениям/ Клинический психолог

  1. Моя основная деятельность и любовь - это психология. В частности психология отношений.
    Я люблю работать в статусе "человек-человек".

    Мой опыт работы также разнообразен.
    1. 3-ри года я работала помощником руководителя в строительной компании;

    1. розничных продажах от косметики, одежды до работы в Китае продажа и реклама бриллиантов;

    2. Администратор салона красоты премиум-класса;

    3. Руководитель интернет-магазина Glenfield;

    4. Ассистент предпринимателя;

    5. Частная психологическая практика;

И мн. др. разнообразных сфер для приобретения навыков и накопления опыта;

Управление проектами
нет отзывов
$70/час
от $70от 1 дня
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