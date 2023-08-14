Моя основная деятельность и любовь - это психология. В частности психология отношений.

Я люблю работать в статусе "человек-человек".



Мой опыт работы также разнообразен.

1. 3-ри года я работала помощником руководителя в строительной компании;

розничных продажах от косметики, одежды до работы в Китае продажа и реклама бриллиантов; Администратор салона красоты премиум-класса; Руководитель интернет-магазина Glenfield; Ассистент предпринимателя; Частная психологическая практика;