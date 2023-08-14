Психолог по отношениям/ Клинический психолог
Моя основная деятельность и любовь - это психология. В частности психология отношений.
Я люблю работать в статусе "человек-человек".
Мой опыт работы также разнообразен.
1. 3-ри года я работала помощником руководителя в строительной компании;
розничных продажах от косметики, одежды до работы в Китае продажа и реклама бриллиантов;
Администратор салона красоты премиум-класса;
Руководитель интернет-магазина Glenfield;
Ассистент предпринимателя;
Частная психологическая практика;
И мн. др. разнообразных сфер для приобретения навыков и накопления опыта;
Управление проектами
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