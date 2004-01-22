yuliya_postovalo

Маркетолог в Instagram

ТОП 5 причин выбрать продвижение от меня:

1. Возвращаю деньги, если не появляются заявки.(при настройке рекламы)

2. Рассчитываю стоимость одной продажи.(при настройке рекламы)

3. До 14 дней выстраиваю все процессы, чтобы продвижение происходило без вмешательства предпринимателя.

4. Присылаю аналитику и отчёты каждую неделю (+воронка).

5. Поддерживаю клиента на протяжении всего периода с развернутыми ответами на вопросы и оперативной реакцией.