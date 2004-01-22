yuliya_postovalo

Юлия Пустовалова yuliya_postovaloyuliya_postovalo
19 летБеларусь/Мозырь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Маркетолог в Instagram
ТОП 5 причин выбрать продвижение от меня:
1. Возвращаю деньги, если не появляются заявки.(при настройке рекламы)
2. Рассчитываю стоимость одной продажи.(при настройке рекламы)
3. До 14 дней выстраиваю все процессы, чтобы продвижение происходило без вмешательства предпринимателя.
4. Присылаю аналитику и отчёты каждую неделю (+воронка).
5. Поддерживаю клиента на протяжении всего периода с развернутыми ответами на вопросы и оперативной реакцией.
Действие аккаунта приостановлено!