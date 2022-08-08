yulya_kozirska

Юлия Козырская yulya_kozirska

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Современный и удобный дизайн для Вашего бизнеса 👍&#129321;

Привет!

Я веб-дизайнер, с высоким уровнем вовлеченности в процесс работы.

Обучалась на лучших курсах с наставничеством профессиональных менторов.

Каждый день я продолжаю расти и развиваться в этом направлении,

по этому всегда в курсе новостей мира дизайна!

Люблю спорт, поддерживаю здоровый образ жизни, путешествия.

Мне нравится развиваться как личность и общаться с интересными людьми.

По этому профессия веб-дизайнера мне очень импонирует

и позволяет вникать в разные сферы деятельности.

Я люблю свою работу, по этому искренне хочу помочь оформить Ваш сайт!

Мои лучшие помощники в дизайне:

Figma использую при создании

  • Разработке прототипа по ТЗ
  • Landing Page, Сайт-визитка,Сайт-портфолио
  • Сайт-каталога, Интернет-магазин
  • Корпоративный сайт
  • Редизайн старого сайта, доработка макетов
  • Адаптивные версии под все устройства (320, 480,768,1000)

Photoshop использую

  • для дизайна ярких и сочных баннеров
  • обложек канала и соц. сетей
  • визиток и прайсов
  • цветокоррекция изображений
  • редактирование фото и картинок для сайта

Как будет проходить наше сотрудничество:

  • Обсуждаем детали проекта по Вашему прототипу
  • Согласовываем количество и названия секций/страниц
  • Клиент вносит предоплату в размере 50% от стоимости страницы, либо работаем через безопасную сделку.
  • Прорисовка подробного прототипа для утверждения структуры сайта
  • Дизайн страницы с последующим обсуждением и внесением правок
  • Внесения всех правок и пожеланий
  • Дизайн модальных окон и дополнительных форм
  • Адаптивная версия сайта
  • Подготовка макета к вёрстке

Правки бесплатно до полного утверждения макета! 👍

Для меня очень важно, чтобы клиент остался довольным результатом и вернулся ко мне ещё не раз.

Доработки, которые появились в процессе оплачиваются отдельно!

Созвоны в скайпе с демонстрацией экрана? Запросто! 👋

Для лучшего понимания пожеланий клиента с радостью пообщаюсь в скайпе.

Цены  и сроки

Лендинг / Главная страница (8-10 блоков) — 100$. Срок — 5 рабочих дней.

Внутренняя страница сайта (2 блока + хедер и футер) — 35$. Срок — 3 дня.

Адаптив лендинга / главной страницы — 30$. Срок — 3 дня.

Адаптив внутренней страницы — 15$. Срок — 2 дня

Макеты делаю с душой 朗 и полной отдачей своих скиллов.

В работе на первое место ставлю человечность и уважительные взаимоотношения. Всегда соблюдаю сроки

и пролжаю общение с заказчиком после сдачи макета! Большинство клиентов остаются постоянными заказчиками.

Очень хочу помочь Вам с дизайном. Верю в то, что вместе мы создадим тот продукт, о котором Вы мечтаете.

Обращайтесь Я всегда на связи

👉Инстаграмhttps://www.instagram.com/yulyakozirska/

👉Telegram https://t.me/yulyakozyrska

👉Почта[email protected]