Современный и удобный дизайн для Вашего бизнеса 👍🤩

Привет!

Я веб-дизайнер, с высоким уровнем вовлеченности в процесс работы.

Обучалась на лучших курсах с наставничеством профессиональных менторов.

Каждый день я продолжаю расти и развиваться в этом направлении,

по этому всегда в курсе новостей мира дизайна!

Люблю спорт, поддерживаю здоровый образ жизни, путешествия.

Мне нравится развиваться как личность и общаться с интересными людьми.

По этому профессия веб-дизайнера мне очень импонирует

и позволяет вникать в разные сферы деятельности.

Я люблю свою работу, по этому искренне хочу помочь оформить Ваш сайт!

Мои лучшие помощники в дизайне:

Figma использую при создании

Разработке прототипа по ТЗ

Landing Page, Сайт-визитка,Сайт-портфолио

Сайт-каталога, Интернет-магазин

Корпоративный сайт

Редизайн старого сайта, доработка макетов

Адаптивные версии под все устройства (320, 480,768,1000)

Photoshop использую

для дизайна ярких и сочных баннеров

обложек канала и соц. сетей

визиток и прайсов

цветокоррекция изображений

редактирование фото и картинок для сайта

Как будет проходить наше сотрудничество:

Обсуждаем детали проекта по Вашему прототипу

Согласовываем количество и названия секций/страниц

Клиент вносит предоплату в размере 50% от стоимости страницы, либо работаем через безопасную сделку.

Прорисовка подробного прототипа для утверждения структуры сайта

Дизайн страницы с последующим обсуждением и внесением правок

Внесения всех правок и пожеланий

Дизайн модальных окон и дополнительных форм

Адаптивная версия сайта

Подготовка макета к вёрстке

Правки бесплатно до полного утверждения макета! 👍

Для меня очень важно, чтобы клиент остался довольным результатом и вернулся ко мне ещё не раз.

Доработки, которые появились в процессе оплачиваются отдельно!

Созвоны в скайпе с демонстрацией экрана? Запросто! 👋

Для лучшего понимания пожеланий клиента с радостью пообщаюсь в скайпе.

Цены  и сроки

Лендинг / Главная страница (8-10 блоков) — 100$. Срок — 5 рабочих дней.

Внутренняя страница сайта (2 блока + хедер и футер) — 35$. Срок — 3 дня.

Адаптив лендинга / главной страницы — 30$. Срок — 3 дня.

Адаптив внутренней страницы — 15$. Срок — 2 дня

Макеты делаю с душой 朗 и полной отдачей своих скиллов.

В работе на первое место ставлю человечность и уважительные взаимоотношения. Всегда соблюдаю сроки

и пролжаю общение с заказчиком после сдачи макета! Большинство клиентов остаются постоянными заказчиками.

Очень хочу помочь Вам с дизайном. Верю в то, что вместе мы создадим тот продукт, о котором Вы мечтаете.

Обращайтесь Я всегда на связи

👉Инстаграм — https://www.instagram.com/yulyakozirska/

👉Telegram — https://t.me/yulyakozyrska

👉Почта — [email protected]