Привет!
Я веб-дизайнер, с высоким уровнем вовлеченности в процесс работы.
Обучалась на лучших курсах с наставничеством профессиональных менторов.
Каждый день я продолжаю расти и развиваться в этом направлении,
по этому всегда в курсе новостей мира дизайна!
Люблю спорт, поддерживаю здоровый образ жизни, путешествия.
Мне нравится развиваться как личность и общаться с интересными людьми.
По этому профессия веб-дизайнера мне очень импонирует
и позволяет вникать в разные сферы деятельности.
Я люблю свою работу, по этому искренне хочу помочь оформить Ваш сайт!
Мои лучшие помощники в дизайне:
Figma использую при создании
- Разработке прототипа по ТЗ
- Landing Page, Сайт-визитка,Сайт-портфолио
- Сайт-каталога, Интернет-магазин
- Корпоративный сайт
- Редизайн старого сайта, доработка макетов
- Адаптивные версии под все устройства (320, 480,768,1000)
Photoshop использую
- для дизайна ярких и сочных баннеров
- обложек канала и соц. сетей
- визиток и прайсов
- цветокоррекция изображений
- редактирование фото и картинок для сайта
Как будет проходить наше сотрудничество:
- Обсуждаем детали проекта по Вашему прототипу
- Согласовываем количество и названия секций/страниц
- Клиент вносит предоплату в размере 50% от стоимости страницы, либо работаем через безопасную сделку.
- Прорисовка подробного прототипа для утверждения структуры сайта
- Дизайн страницы с последующим обсуждением и внесением правок
- Внесения всех правок и пожеланий
- Дизайн модальных окон и дополнительных форм
- Адаптивная версия сайта
- Подготовка макета к вёрстке
Правки бесплатно до полного утверждения макета! 👍
Для меня очень важно, чтобы клиент остался довольным результатом и вернулся ко мне ещё не раз.
Доработки, которые появились в процессе оплачиваются отдельно!
Созвоны в скайпе с демонстрацией экрана? Запросто! 👋
Для лучшего понимания пожеланий клиента с радостью пообщаюсь в скайпе.
Цены и сроки
Лендинг / Главная страница (8-10 блоков) — 100$. Срок — 5 рабочих дней.
Внутренняя страница сайта (2 блока + хедер и футер) — 35$. Срок — 3 дня.
Адаптив лендинга / главной страницы — 30$. Срок — 3 дня.
Адаптив внутренней страницы — 15$. Срок — 2 дня
Макеты делаю с душой 朗 и полной отдачей своих скиллов.
В работе на первое место ставлю человечность и уважительные взаимоотношения. Всегда соблюдаю сроки
и пролжаю общение с заказчиком после сдачи макета! Большинство клиентов остаются постоянными заказчиками.
Очень хочу помочь Вам с дизайном. Верю в то, что вместе мы создадим тот продукт, о котором Вы мечтаете.
Обращайтесь Я всегда на связи
👉Инстаграм — https://www.instagram.com/yulyakozirska/
👉Telegram — https://t.me/yulyakozyrska
👉Почта — [email protected]
Портфолио
- Дашборд23 просмотра
- Лендінг для beauty-класа31 просмотр
- Landing page для готелю24 просмотра
- Интернет-магазин домашнего текстиля23 просмотра
- Дизайн многостраничного сайта по архитектуре26 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта45 просмотров
- Сайт -каталог для производителя кондитерки33 просмотра
- Landing page для торговой марки "Три пирата"16 просмотров