Интернет-маркетолог
Приветствую! Меня зовут Юлия, я интернет-маркетолог! Интернет-маркетинг изучаю уже больше года, есть несколько сертификатов в этой области, а также диплом профессиональной переподготовки по интернет-маркетингу. Я постоянно учусь и повышаю свою квалификацию. Проходила стажировку 1 месяц в онлайн-школе интернет-маркетологом, также написала Email-письма на заказ, делала рерайт текста, продающий пост, 2 месяца прохожу стажировку куратором в онлайн-школе интернет-маркетинга, в общем, небольшой опыт работы в новой специализации у меня есть. Ранее работала бухгалтером, есть высшее экономическое образование.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Заголовки к письмам перед вебинаром12 просмотров
- Интервью для определения ЦА9 просмотров
- Тематики клуба до конца года9 просмотров
- Офферы для таргета14 просмотров
Копирайтинг
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$10/час
от $10
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Маркетинговый анализ
нет отзывов
$10/час
от $25
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $10
нет рейтинга
Продающие тексты
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$10/час
от $10
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Рерайтинг
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$10/час
от $10
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Сценарии
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$10/час
от $50
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Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10
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