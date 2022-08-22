Интернет-маркетолог

Приветствую! Меня зовут Юлия, я интернет-маркетолог! Интернет-маркетинг изучаю уже больше года, есть несколько сертификатов в этой области, а также диплом профессиональной переподготовки по интернет-маркетингу. Я постоянно учусь и повышаю свою квалификацию. Проходила стажировку 1 месяц в онлайн-школе интернет-маркетологом, также написала Email-письма на заказ, делала рерайт текста, продающий пост, 2 месяца прохожу стажировку куратором в онлайн-школе интернет-маркетинга, в общем, небольшой опыт работы в новой специализации у меня есть. Ранее работала бухгалтером, есть высшее экономическое образование.