Дизайн сайтов, мобильных приложений, баннеров. Даже если Вы не знаете, чего хотите - вместе мы определим это!

У меня можно заказать разработку дизайна:

сайта (любого уровня сложности)

мобильного приложения

баннеров

постеров и афиш

оформления социальных сетей

визиток

Мой дизайн легко реализовать программисту, так как я сама знаю верстку и создаю дизайн с учетом легкости его реализации. БЕСПЛАТНО тестирую сайт или приложение после его реализации программистом (ваш сайт будет таким, как на макете)!

Так же возможна реализация проекта под ключ с привлечением программиста.

Как происходит работа:

1. Определяем ТЗ, согласовываем бюджет и сроки

2. Внесение предоплаты

3. Реализация проекта, прием дизайна

4. При желании заказчика - тестирование проекта после его реализации