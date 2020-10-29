Анастасия Юнкевич yunk_designyunk_design
34 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов, мобильных приложений, баннеров. Даже если Вы не знаете, чего хотите - вместе мы определим это!
У меня можно заказать разработку дизайна:
сайта (любого уровня сложности)
мобильного приложения
баннеров
постеров и афиш
оформления социальных сетей
визиток
Мой дизайн легко реализовать программисту, так как я сама знаю верстку и создаю дизайн с учетом легкости его реализации. БЕСПЛАТНО тестирую сайт или приложение после его реализации программистом (ваш сайт будет таким, как на макете)!
Так же возможна реализация проекта под ключ с привлечением программиста.
Как происходит работа:
1. Определяем ТЗ, согласовываем бюджет и сроки
2. Внесение предоплаты
3. Реализация проекта, прием дизайна
4. При желании заказчика - тестирование проекта после его реализации
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Баннеры для салона "На связи"58 просмотров
- Баннеры для партнерской программы банка58 просмотров