Портфолио
- Бизнес в интернети224 просмотра
- Бесплатная консультация244 просмотра
- Компьютерная безопасность225 просмотров
- Odorio324 просмотра
- Аренда квартир330 просмотров
- Без названия342 просмотра
- Без названия254 просмотра
- Без названия262 просмотра
- Без названия275 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
8 баллов
10 лет назад
Заказывал баннер для магазина. Сначала была предоставлена очень сырая работа, я уже начал расстраиваться - НО после нескольких переделок получил то что хотел... По срокам был небольшой пролет на несколько часов. Общая оценка 4 из 5!
Ответный отзыв
Сергей - отличный заказчик. Всегда в сети, подробно отвечает на все вопросы, старается объяснить и помочь. Оплата в срок! Спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
10 лет назад
Откликнулся и быстро выполнил проект, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Проблем в работе не было! Спасибо!
$15
9 баллов
11 лет назад
Сверстал на хорошем уровне! Спасибо
Ответный отзыв
Приятно работать с профессионалами своего дела. Успешное сотрудничество! Спасибо!
$35
10 баллов
11 лет назад
Проект был выполнен без задержек. Корректировки вносились оперативно. Всегда был на связи. Работой доволен
Ответный отзыв
Вячеслав - отличный заказчик. Всегда в сети, подробно отвечает на все вопросы, старается объяснить и помочь. Оплата в срок! Спасибо за сотрудничество!
Баннеры
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#235
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 3 дней
#609