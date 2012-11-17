yura1251

Юрий Запорожець yura1251

 
29 летУкраина/Хмельницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
sergio-z
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
8 баллов
10 лет назад
Нарисовать баннер для интернет магазина
Заказывал баннер для магазина. Сначала была предоставлена очень сырая работа, я уже начал расстраиваться - НО после нескольких переделок получил то что хотел... По срокам был небольшой пролет на несколько часов. Общая оценка 4 из 5!
Сергей - отличный заказчик. Всегда в сети, подробно отвечает на все вопросы, старается объяснить и помочь. Оплата в срок! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
icquin
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Баннер: 2 разных размера
Откликнулся и быстро выполнил проект, сотрудничеством доволен.
Хороший заказчик. Проблем в работе не было! Спасибо!
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BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
9 баллов
11 лет назад
Нужна верстка
Сверстал на хорошем уровне! Спасибо
Приятно работать с профессионалами своего дела. Успешное сотрудничество! Спасибо!
Ответный отзыв
777879
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Сделать два одностраничных html-шаблона
Проект был выполнен без задержек. Корректировки вносились оперативно. Всегда был на связи. Работой доволен
Вячеслав - отличный заказчик. Всегда в сети, подробно отвечает на все вопросы, старается объяснить и помочь. Оплата в срок! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#235
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 3 дней
#609