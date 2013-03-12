Необходимо разработать креативный, яркий, выделяющийся среди конкурентов и в тоже время четко читаемый дизайн наружной рекламы для магазина компьютерной техники и электроники COMPOS. Есть интернет-магазин compos.com.ua (в процессе доработки). Что необходимо: 1. Баннер ...