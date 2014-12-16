yurets_yurets

Юрий Петриченко yurets_yurets

 
35 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
[email protected]

Прикладные знания:

ArchiCad

AutoCad

Photoshop

3ds max

v-ray

Corel Draw

Artlantis

CADdekor

Visoft

Немного о себе:

Архитектурное проектирование жилых,общественных и промзданий на всех стадиях

Дизайн интерьера

Ландшафтный дизайн

3D моделирование

Визуализация

Дизайн элементов декора

Реконструкция

AutoCAD3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
tProsto
Руслан 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
3D модель торгового оборудования (витрины)
Заказывали 3D-визуализацию торгового островка для согласования его внешнего вида с администрацией торгового центра. Юрий отлично выполнил работу, с полуслова на 100% правильно уяснил поставленную задачу, никаких уточнений не потребовалось. Результат был предоставлен раньше оговоренного срока. Качество работы очень порадовало, наше торговое оборудование было согласовано администрацией с первого раза, не смотря на слишком высокие требования. Будем и дальше работать с Юрием, и всем рекомендуем.
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Своевременная оплата. Рекомендую+
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
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