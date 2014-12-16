Заказывали 3D-визуализацию торгового островка для согласования его внешнего вида с администрацией торгового центра. Юрий отлично выполнил работу, с полуслова на 100% правильно уяснил поставленную задачу, никаких уточнений не потребовалось. Результат был предоставлен раньше оговоренного срока. Качество работы очень порадовало, наше торговое оборудование было согласовано администрацией с первого раза, не смотря на слишком высокие требования. Будем и дальше работать с Юрием, и всем рекомендуем.