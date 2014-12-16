Прикладные знания:
ArchiCad
AutoCad
Photoshop
3ds max
v-ray
Corel Draw
Artlantis
CADdekor
Visoft
Немного о себе:
Архитектурное проектирование жилых,общественных и промзданий на всех стадиях
Дизайн интерьера
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Заказывали 3D-визуализацию торгового островка для согласования его внешнего вида с администрацией торгового центра. Юрий отлично выполнил работу, с полуслова на 100% правильно уяснил поставленную задачу, никаких уточнений не потребовалось. Результат был предоставлен раньше оговоренного срока. Качество работы очень порадовало, наше торговое оборудование было согласовано администрацией с первого раза, не смотря на слишком высокие требования. Будем и дальше работать с Юрием, и всем рекомендуем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Своевременная оплата. Рекомендую+
3D-графика
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
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