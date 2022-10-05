Спасибо Юрию за продуктивное сотрудничество! Работал с ним над интересным проектом, выполнил линейку заказов на тему гемблинга. Юрий вовремя отвечал на мои вопросы, стабильно и полностью оплачивал заказы, подробно расписывал ТЗ. Надеюсь, что мои работы тоже понравились Юрию и что я буду приглашен в другие проекты.