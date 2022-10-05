Напишите обзор букмекерской конторы Parimatch объемом 6-10 тысяч символов. Включите введение, юридические аспекты, список стран-необслуживаемых резидентов, возможности ставок, честность букмекера, способы ввода-вывода денег, методы обхода блокировок и общий рейтинг заведения. Обратите внимание на новые пункты в плане.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $16Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $16
Создайте обзор букмекерской конторы 1xBet, включая раздел с перечнем стран, где контора не работает. Опишите методы обхода блокировок, чтобы пользователи могли получить доступ к услугам букмекера.Завершен3 года назад
- $15
Необходимо подготовить обзор El Royale Casino, уделяя внимание аспектам копирайтинга. Включите информацию о казино, его особенностях и предлагаемых играх, чтобы привлечь читателей и заинтересовать их услугами казино.Завершен3 года назад
Ищется опытный копирайтер для написания текста на тему казино или букмекерских контор. Объем работы составляет 4-5 тысяч символов, без излишней воды, с полным раскрытием основных пунктов. Опыт в гемблинге обязателен. В предложениях необходимо прикладывать примеры работ. Бюджет — до 20 долларов, возможна доплата за скриншоты.Завершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$16
10 баллов
3 года назад
Спасибо Юрию за продуктивное сотрудничество! Работал с ним над интересным проектом, выполнил линейку заказов на тему гемблинга. Юрий вовремя отвечал на мои вопросы, стабильно и полностью оплачивал заказы, подробно расписывал ТЗ. Надеюсь, что мои работы тоже понравились Юрию и что я буду приглашен в другие проекты.
Ответный отзыв
С Олегом работаем уже не в первый раз. Заказы выполняет быстро, в соответствии с тз. Результатами я доволен, рекомендую!
$16
10 баллов
3 года назад
Спасибо за сотрудничество, рекомендую Юрия за адекватную постановку ТЗ, оперативные ответы на вопросы и за то, что вошел в положение и разрешил сдать заказ позже срока из-за отключения электричества и проблем с интернетом.
Ответный отзыв
Очень доволен работами Олега. Все заказы выполняются быстро и качественно. Ответственный копирайтер, с глубокими знаниями по теме. Буду и дальше продолжать сотрудничество.
$15
10 баллов
3 года назад
Благодарю Юрия за хорошие задания и рекомендую всем фрилансерам как хорошего заказчика. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
У копирайтера очень глубокое понимание темы и большой опыт в ней. Спасибо за ответственную и оперативную работу! Рекомендую всем, кому нужны тексты по гемблингу
$15
10 баллов
3 года назад
Благодарю Юрия за заказ, отдельно отмечу четкое описание ТЗ и оперативную проверку результатов. Рекомендую Юрия как честного и адекватного заказчика.
Ответный отзыв
Спасибо, текст полностью подошел, чувствуется, что у копирайтера большой опыт в теме. Он быстро понял суть задачи, сдал все даже раньше срока. Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. Рекомендую!