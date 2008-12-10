yury100

Юрий Чуйкин yury100

 
61 годРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Уникальность, качество

Копирайт - 3wmz за 1000, рерайт - 1wmz за 1000

Имею опыт работы главным редактором газеты. Предпочтительная тематика: анализ, обзор.

портфолио: http://www.weblancer.net/users/yury100/portfolio

ISQ 443996214

Отзывы заказчиков
Ingrida
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Статьи о личностях
Великолепный автор. С момента получения задания до безукоризненно выполненного результата не прошло и суток. ВАУ-копирайтер! Ни единого промаха! Огромное человеческое спасибо!