Уникальность, качество
Копирайт - 3wmz за 1000, рерайт - 1wmz за 1000
Имею опыт работы главным редактором газеты. Предпочтительная тематика: анализ, обзор.
портфолио: http://www.weblancer.net/users/yury100/portfolio
ISQ 443996214
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия110 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия118 просмотров
- Инструкция, рерайт 100%142 просмотра
- Обзор, копирайт103 просмотра
- Копирайт по заданной теме с ключевиками117 просмотров
- Копирайт по заданной теме с ключевиками120 просмотров
- Копирайт по заданной теме с ключевиками111 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Великолепный автор. С момента получения задания до безукоризненно выполненного результата не прошло и суток. ВАУ-копирайтер! Ни единого промаха! Огромное человеческое спасибо!