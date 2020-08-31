Сухроб Юсупов yussupovsukhrobyussupovsukhrob
26 летКазахстан/Туркестан
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик и веб-дизайнер
👋 Привет!
Меня зовут Сухроб, я HTML-верстальщик и веб-дизайнер, я из Казахстана.
Мне 22 года, женат.
📞 Контакты
Whatsapp, Telegram: +7(708) 233-62-64
Instagram: @iamgrafico
E-mail: [email protected]
Навыки по верстке:
- HTML
- CSS
- Javascript
- jQuery
- Всем популярный Flexbox / резиновая верстка
- Адаптив / Responsive
- Кроссбраузерность
- Чистый, аккуратный и понятный код с комментариями
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Навыки по дизайну:
- Веб-дизайн
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Дизайн инстаграм страниц
- Дизайн приложения
- Дизайн упаковок
- Баннеры
- Листовки
- Дизайн книг
- Креативность
- Утонченность
- Минимализм
- Внимание мелочам
📞 Контакты
Whatsapp, Telegram: +7(708) 233-62-64
Instagram: @iamgrafico
E-mail: [email protected]
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