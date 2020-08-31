yussupovsukhrob

Сухроб Юсупов yussupovsukhrob

 
26 летКазахстан/Туркестан
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик и веб-дизайнер

👋 Привет!

Меня зовут Сухроб, я HTML-верстальщик и веб-дизайнер, я из Казахстана.

Мне 22 года, женат. 

📞 Контакты 

Whatsapp, Telegram:  +7(708) 233-62-64

Instagram:  @iamgrafico

E-mail: [email protected]

 Навыки по верстке:

  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • jQuery
  • Всем популярный Flexbox / резиновая верстка
  • Адаптив / Responsive
  • Кроссбраузерность
  • Чистый, аккуратный и понятный код с комментариями
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Обратите внимание! Примеры работ презентованы целиком (просто кликните по работе)

 Навыки по дизайну:

  • Веб-дизайн
  • Логотипы
  • Фирменный стиль
  • Дизайн инстаграм страниц
  • Дизайн приложения
  • Дизайн упаковок
  • Баннеры
  • Листовки
  • Дизайн книг
  • Креативность
  • Утонченность
  • Минимализм
  • Внимание мелочам
Обратите внимание! Примеры работ презентованы целиком (просто кликните по работе)

📞 Контакты 

Whatsapp, Telegram:  +7(708) 233-62-64

Instagram:  @iamgrafico

E-mail: [email protected]

JavascriptHTMLCSSjQuery