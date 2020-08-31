Верстальщик и веб-дизайнер

👋 Привет!

Меня зовут Сухроб, я HTML-верстальщик и веб-дизайнер, я из Казахстана.

Мне 22 года, женат.

📞 Контакты

Whatsapp, Telegram: +7(708) 233-62-64

Instagram: @iamgrafico

E-mail: [email protected]

 Навыки по верстке:

HTML

CSS

Javascript

jQuery

Всем популярный Flexbox / резиновая верстка

Адаптив / Responsive

Кроссбраузерность

Чистый, аккуратный и понятный код с комментариями

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

 Навыки по дизайну:

Веб-дизайн

Логотипы

Фирменный стиль

Дизайн инстаграм страниц

Дизайн приложения

Дизайн упаковок

Баннеры

Листовки

Дизайн книг

Креативность

Утонченность

Минимализм

Внимание мелочам

📞 Контакты

Whatsapp, Telegram: +7(708) 233-62-64

Instagram: @iamgrafico

E-mail: [email protected]