Продающие видеоролики на заказ

Профессионально занимаюсь видеомонтажом, все стараюсь сделать с хорошей идеей. Всегда договоримся, сперва присылаю запись в половинном качестве, после чего мы что-то корректируем и записываю целиком). Закончила в свое время художественную школу, имею очень много опыта в оформительской деятельности - сценические декорации, костюмы из ничего)). У меня свое дело по пошиву дизайнерской одежды с вышивкой, пробую разные техники и фишки монтажа на своем бизнесе, постоянно совершенствуюсь.