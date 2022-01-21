yuzh_tat

Татьяна Южакова yuzh_tat

 
41 годРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продающие видеоролики на заказ

Профессионально занимаюсь видеомонтажом, все стараюсь сделать  с хорошей идеей. Всегда договоримся, сперва присылаю запись  в половинном качестве,  после чего  мы  что-то корректируем  и записываю целиком).  Закончила в свое время художественную школу,  имею  очень много опыта в оформительской деятельности - сценические декорации, костюмы  из ничего)). У меня свое дело по пошиву дизайнерской одежды с вышивкой, пробую разные техники  и фишки монтажа на своем бизнесе, постоянно совершенствуюсь.

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