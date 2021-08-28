История
Меня зовут Ахмад Ролан и мне 20 лет.
в 15 лет я впервые открыл для себя мир веб-разработки. Именно тогда я принял решение погрузиться с головой в самообучение.
Я окончил 9 классов школы, и решил для себя что путь рабочего в офисе - это не для меня.
В 16 лет я получил первого клиента - компания "sputel". Я разработал для них веб-сайт продающий их услуги по монтажу и настройке спутникового телевидения, развернул компанию в google adwords и начал рекламировать их проект.
Далее появилась компания VIAN, они занимались наружной рекламой и им было необходимо разработать корпоративный веб-сайт, я так же развернул для них компанию в google adwords и яндекс директе, и они по сей день пользуются моими услугами.
Сегодня у меня есть собственная компания brainweb, и магазин розничных товаров brainmarket
Я собрал свою команду, которая готова оказать вам любые услуги: Веб-дизайн, услуги полиграфии, наружная и контекстная реклама, разработка веб-сайта и веб-приложения, разработка приложений для android и IOS.
В моей жизни было много взлетов и падений, но самое главное это опыт, который я извлек.