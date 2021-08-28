FullStack веб-разработчик, основатель компании brainweb и магазина brainmarket

﻿История

Меня зовут Ахмад Ролан и мне 20 лет.

в 15 лет я впервые открыл для себя мир веб-разработки. Именно тогда я принял решение погрузиться с головой в самообучение.

Я окончил 9 классов школы, и решил для себя что путь рабочего в офисе - это не для меня.

В 16 лет я получил первого клиента - компания "sputel". Я разработал для них веб-сайт продающий их услуги по монтажу и настройке спутникового телевидения, развернул компанию в google adwords и начал рекламировать их проект.

Далее появилась компания VIAN, они занимались наружной рекламой и им было необходимо разработать корпоративный веб-сайт, я так же развернул для них компанию в google adwords и яндекс директе, и они по сей день пользуются моими услугами.

Сегодня у меня есть собственная компания brainweb, и магазин розничных товаров brainmarket

Я собрал свою команду, которая готова оказать вам любые услуги: Веб-дизайн, услуги полиграфии, наружная и контекстная реклама, разработка веб-сайта и веб-приложения, разработка приложений для android и IOS.

В моей жизни было много взлетов и падений, но самое главное это опыт, который я извлек.