zKIBAz

Сергей zKIBAz

 
36 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Ваши желания, нашими руками!

============================================================

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ, РАБОТАЮ ПО 50%-ПРЕДОПЛАТЕ. НЕ ДЕЛАЮ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

============================================================

Дорогие друзья! Дизайн студия DEZI.ART - Спешит вас обрадовать приятными ценами и качественными работами. У нас вы можете заказать уникальное оформление для вашего проекта!!!

Мы воплотим "Ваши идеи, нашими руками!" Только для вас качественное и современное оформление проектов.

Контакты:

Skype: zkibaz123

Группа ВК: vk.com/deziart

Версткой не занимаюсь.

Баннера: 240x400

https://www.behance.net/gallery/65986955/Design-banne..

Баннера: 468x60

https://www.behance.net/gallery/65987541/Design-banne..

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайн Лендинга
Сергей отлично справился с задачей. Сделал больше, чем ожидалось. Проявил инициативу. Дизайном остались невероятно довольны
Советую Антона, очередной заказ от него на высшем уровне!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Редизайн Баннеров придать новую жизнь
Хороший исполнитель Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Рекомендую к сотрудничеству
Выполняю не первый заказ от Антона, все как всегда на высшем уровне
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Разработка Дизайн Сайта
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Работаю с Антоном не первый раз и все как всегда на высшем уровне, советую!!!
Ответный отзыв
natusik557
Наталья 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Сделать банер срочно
Молодец очень быстро я довольна.
Рад был работать с Натальей
Ответный отзыв
Sanya222
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать простой дизайн
Сергей отлично справился с задачей. Сделал больше, чем ожидалось. Проявил инициативу. Дизайном остались невероятно довольны
Рад бы работать с Александром, как заказчик не привередливый, хоть и возникли некоторые недопонимания в начале работы, все же смогли найти компромисс, будем сотрудничать и дальше советую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
6 отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $65
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга