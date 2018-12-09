Ваши желания, нашими руками!
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ, РАБОТАЮ ПО 50%-ПРЕДОПЛАТЕ. НЕ ДЕЛАЮ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.
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Дорогие друзья! Дизайн студия DEZI.ART - Спешит вас обрадовать приятными ценами и качественными работами. У нас вы можете заказать уникальное оформление для вашего проекта!!!
Мы воплотим "Ваши идеи, нашими руками!" Только для вас качественное и современное оформление проектов.
Контакты:
Skype: zkibaz123
Группа ВК: vk.com/deziart
Версткой не занимаюсь.
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https://www.behance.net/gallery/65986955/Design-banne..
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
Сергей отлично справился с задачей. Сделал больше, чем ожидалось. Проявил инициативу. Дизайном остались невероятно довольны
Ответный отзыв
Советую Антона, очередной заказ от него на высшем уровне!
$22
10 баллов
5 лет назад
Хороший исполнитель Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Выполняю не первый заказ от Антона, все как всегда на высшем уровне
$75
10 баллов
5 лет назад
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Ответный отзыв
Работаю с Антоном не первый раз и все как всегда на высшем уровне, советую!!!
$4
10 баллов
5 лет назад
Молодец очень быстро я довольна.
Ответный отзыв
Рад был работать с Натальей
$23
10 баллов
5 лет назад
Сергей отлично справился с задачей. Сделал больше, чем ожидалось. Проявил инициативу. Дизайном остались невероятно довольны
Ответный отзыв
Рад бы работать с Александром, как заказчик не привередливый, хоть и возникли некоторые недопонимания в начале работы, все же смогли найти компромисс, будем сотрудничать и дальше советую!
Дизайн сайтов
6 отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $65
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга