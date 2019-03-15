Логотип. Фирменный стиль. Упаковка. Полиграфия.

Занимаюсь дизайном более 10 лет. Создаю логотипы, фирменные стили, упаковку и все виды полиграфии. Много лет сотрудничаю с типографиями и готовлю макеты к печати. 4 года работала в студии дизайна и цифровой печати. На данный момент занимаюсь фриланс-проектами. В основном работаю в Photoshop и Corel Draw