Логотип. Фирменный стиль. Упаковка. Полиграфия.
Занимаюсь дизайном более 10 лет. Создаю логотипы, фирменные стили, упаковку и все виды полиграфии. Много лет сотрудничаю с типографиями и готовлю макеты к печати. 4 года работала в студии дизайна и цифровой печати. На данный момент занимаюсь фриланс-проектами. В основном работаю в Photoshop и Corel Draw
Портфолио
- Джайра95 просмотров
- Дайвинг-клуб106 просмотров
- Спортивное питание113 просмотров
- Студия праздников "Корпорация счастья"105 просмотров
- Детский центр развития "Уникум"107 просмотров
- Разработка логотипа и этикетки95 просмотров
- Разработка логотипа100 просмотров