Финансовый консалтинг

Консультирование по корпоративным финансам

Разработка ТЭО, бизнес-планов, финансовых моделей, финансовых прогнозов

Финансовый и экономический анализ деятельности (бизнес-решений)

Финансовое консультирование (оптимизация затрат, управление активами, капиталом, управление доходами и расходами)

Разработка финансовых бюджетов, постановка системы бюджетирования в компании

Экономическое обоснование управленческих решений

Подготовка документов для банков и инвесторов на получение финансирования

Подготовка презентаций потенциальным инвесторам

Я на других биржах:

https://www.free-lance.ru/users/zagorsky