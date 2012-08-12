zagorsky

Ольга zagorsky

 
43 годаРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Финансовый консалтинг

Консультирование по корпоративным финансам

Разработка ТЭО, бизнес-планов, финансовых моделей, финансовых прогнозов

Финансовый и экономический анализ деятельности (бизнес-решений)

Финансовое консультирование (оптимизация затрат, управление активами, капиталом, управление доходами и расходами)

Разработка финансовых бюджетов, постановка системы бюджетирования в компании

Экономическое обоснование управленческих решений

Подготовка документов для банков и инвесторов на получение финансирования

Подготовка презентаций потенциальным инвесторам

Я на других биржах:

https://www.free-lance.ru/users/zagorsky

  • Сметный расчет сделать

    Сделать сводный сметный расчет стоимости строительства (с учетом проектных работ) для здания 20*6 м из дерева (бруса). Назначение здания: фермерское хозяйство. Примерная трудоемкость работы 6-8 часов Доп. информация - исполнителю.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад