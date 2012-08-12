Сделать сводный сметный расчет стоимости строительства (с учетом проектных работ) для здания 20*6 м из дерева (бруса). Назначение здания: фермерское хозяйство. Примерная трудоемкость работы 6-8 часов Доп. информация - исполнителю.
Финансовый консалтинг
Консультирование по корпоративным финансам
Разработка ТЭО, бизнес-планов, финансовых моделей, финансовых прогнозов
Финансовый и экономический анализ деятельности (бизнес-решений)
Финансовое консультирование (оптимизация затрат, управление активами, капиталом, управление доходами и расходами)
Разработка финансовых бюджетов, постановка системы бюджетирования в компании
Экономическое обоснование управленческих решений
Подготовка документов для банков и инвесторов на получение финансирования
Подготовка презентаций потенциальным инвесторам
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад