Захара Евстафьева zaharevstafzaharevstaf
30 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Здравствуйте, я блогер, климпейкер! :) Умею вот что (и рада буду помочь): - Монтаж видео для блогеров (tik-tok, youtube, инстаграм) - Монтаж видео
Здравствуйте, я блогер, климпейкер! :) Умею вот что (и рада буду помочь): - Монтаж видео для блогеров (tik-tok, youtube, инстаграм) - Монтаж видео
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сценарий. Режиссура. Монтаж. Музыкальный клип.30 просмотров
- Диктор. Озвучка. Стих.20 просмотров
- Для инстаграма34 просмотра