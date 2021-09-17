Здравствуйте, я блогер, климпейкер! :) Умею вот что (и рада буду помочь): - Монтаж видео для блогеров (tik-tok, youtube, инстаграм) - Монтаж видео

Здравствуйте, я блогер, климпейкер! :) Умею вот что (и рада буду помочь): - Монтаж видео для блогеров (tik-tok, youtube, инстаграм) - Монтаж видео