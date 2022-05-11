Креативный копирайтер

Опыт: 3+ лет в агентстве и на фрилансе. Пишу про психологию, мед. препараты, автомобили, доставку еды и т.д.

1. Умею разговаривать с вами на вашем языке и положительно отношусь к правкам.

2. Напишу текст в той тональности, которая вам нужна. Понимаю, что значит "Напишите повеселее или более экспертно".

3. Перед тем, как написать текст – ищу боли и желания аудитории, чтобы их закрыть.

Если вам нужно проверить мой опыт и посмотреть портфолио - скину ссылку в личные сообщения:)