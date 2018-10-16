zaitsevaneta

Баннеры для соцсетей Fb/Vk и боковой баннер на сайт, подробности в переписке.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
- $40Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужны обложки для оформления групп в FB и ВК. Аккаунты интернет-магазина товаров для фитнеса, ориентированы на женскую аудиторию. Присылайте портфолио и ожидания по оплате.Закрытнет даты
- $30
Wantfit.ru - магазин товаров для фитнеса, ориентирован исключительно на женщин. Нужно сделать 3 стильных статичных баннера на главную страницу. Размеры: 420*200 pxl Текст1 - Стретчинг Текст2 - Аэробика ...Завершен5 лет назад
- $30
Wantfit.ru - магазин товаров для фитнеса, ориентирован исключительно на женщин. Нужно сделать 3 стильных статичных баннера на главную страницу. Размеры: 1920*960 pxl Яркие, сочные, привлекательные изображения, юмор приветствуется) Я себе представляю, ...Завершен6 лет назад
- $100
Добрый день! Нужен логотип для интернет-магазина фитнес аксессуаров и тренажеров.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
5 лет назад
С Анной приятно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательная работа, заказываю не первый раз, Анастасия - молодец!
$30
10 баллов
5 лет назад
Всё на должном уровне. Чётко поставленная задача - оперативная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры радуют глаз, сделано всё в срок:)
$30
10 баллов
6 лет назад
Приятно было сотрудничать! Чётко поставленная задача, оперативная оплата, заказчик всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задание было выполнено очень быстро, в соответствии с ТЗ, исполнитель постоянно на связи, претензий нет, спасибо за работу!
$105
10 баллов
7 лет назад
Анна, спасибо большое за приятное сотрудничество! Всё прошло безупречно и доброжелательно. Процветания вашему бизнесу!
Ответный отзыв
Очень ответственный и доброжелательный дизайнер! Работа сделана вовремя, все предложенные варианты логотипов понравились, выбрать было сложно) всем рекомендую!