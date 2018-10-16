zaitsevaneta

Анна zaitsevaneta

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Создание баннеров

    $40

    Баннеры для соцсетей Fb/Vk и боковой баннер на сайт, подробности в переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужны обложки для FB и ВК

    Добрый день! Нужны обложки для оформления групп в FB и ВК. Аккаунты интернет-магазина товаров для фитнеса, ориентированы на женскую аудиторию. Присылайте портфолио и ожидания по оплате.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Баннеры для интернет-магазина

    $30

    Wantfit.ru - магазин товаров для фитнеса, ориентирован исключительно на женщин. Нужно сделать 3 стильных статичных баннера на главную страницу. Размеры: 420*200 pxl Текст1 - Стретчинг Текст2 - Аэробика ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Статичные баннеры на главную страницу

    $30

    Wantfit.ru - магазин товаров для фитнеса, ориентирован исключительно на женщин. Нужно сделать 3 стильных статичных баннера на главную страницу. Размеры: 1920*960 pxl Яркие, сочные, привлекательные изображения, юмор приветствуется) Я себе представляю, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

nastya_vel8122
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Создание баннеров
С Анной приятно сотрудничать. Рекомендую!
Замечательная работа, заказываю не первый раз, Анастасия - молодец!
Ответный отзыв
nastya_vel8122
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Баннеры для интернет-магазина
Всё на должном уровне. Чётко поставленная задача - оперативная оплата. Всем рекомендую!
Баннеры радуют глаз, сделано всё в срок:)
Ответный отзыв
nastya_vel8122
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Статичные баннеры на главную страницу
Приятно было сотрудничать! Чётко поставленная задача, оперативная оплата, заказчик всегда на связи. Рекомендую!
Задание было выполнено очень быстро, в соответствии с ТЗ, исполнитель постоянно на связи, претензий нет, спасибо за работу!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$105
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа для интернет-магазина
Анна, спасибо большое за приятное сотрудничество! Всё прошло безупречно и доброжелательно. Процветания вашему бизнесу!
Очень ответственный и доброжелательный дизайнер! Работа сделана вовремя, все предложенные варианты логотипов понравились, выбрать было сложно) всем рекомендую!
Ответный отзыв