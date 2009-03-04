zakaz-chik

Арина zakaz-chik

 
60 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип и фирменный стиль для компании

    $1000

    Требуется разработать фирменный стиль для туристической компании. Нужна качественная разработка логотипа - уникальное написание и гармоничный знак с описанием цветов Pantone. А также разработка полного пакета фирменного стиля - бланк, папка, конверты 4 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется разработать название и слоган для туристического агентства. Рассматриваются все предложения! Оригинальные слоганы и необычные названия, важно - чтобы в названии чувствовалась направленность компании. Предпочтительно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать flash-баннер

    Добрый день! Требуется сделать flash-баннер-растяжку, высота 90 пт, ширина - 100 % Все необходимые элементы для работы есть. Требуется только составить элементы в ролик и анимировать. Нужно- вчера. Жду ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется разработка flesh-мультика

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется разработать flesh-мультфильм по заданному сценарию (анимированный ролик из 5 эпизодов) Проект срочный - 3 дня. Подробности - с выбранным исполнителем. Оплата -2500 WMR ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Логотип и фирменный стиль для компании
Интересный проект, четкая постановка задачи. Удачи вашему проекту. Рекомендую!
Дарина, Вы дизайнер от Бога. Можно смело доверять любые проекты. От лица компании выражаю Вам свою благодарность. Еще один наш проект реализованный вами и вновь - на отлично! Я как требовательный заказчик, очень довольна выполненной работой. Будем работать ещё. Порадовало четкое соблюдение всех заявленных сроков и договоренностей, а также что немаловажно вдумчивость и внимательное отношение к клиенту. Поэтому если вы решили сделать дизайн, то вам однозначно сюда! Советую.
Ответный отзыв
Stefania
Дизайна 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нейминг
Арина - доброжелательный и надежный заказчик. Очень приятно иметь дело! Четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую!
Очень довольны, что выбрали Дарину в качестве исполнителя. Работать с ней одно удовольствие... Восхитительный подход к работе - и как результат прекрасно справилась с заданием. Предложила неожиданные и очень оригинальные идеи. Очень талантливый человек. Рекомендуем всем!
Ответный отзыв
LackyTeam
Дмитрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
$10
10 баллов
16 лет назад
Сделать flash-баннер
Хороший заказчик. Приятно было работать. Все ТЗ было изложено понятно и разборчиво) Оплачено тут же после выполнения. Советую сотрудничать с Ариной) Останутся только положительные эмоции!
Очень приятно работать. Дмитрий прекрасно справился с поставленной задачей. Работа выполнена на высоком уровне, качественно и оперативно. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Требуется разработка flesh-мультика
Отличный заказчик, предельно ясная постановка задачи, работой над проэктом доволен :) Советую всем !
Очень довольна сотрудничеством. Отлично выполненная работа, качественный и оперативный результат. Очень профессиональный дизайнер. Самые наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв