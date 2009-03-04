zakaz-chik

Требуется разработать фирменный стиль для туристической компании. Нужна качественная разработка логотипа - уникальное написание и гармоничный знак с описанием цветов Pantone. А также разработка полного пакета фирменного стиля - бланк, папка, конверты 4 ...
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- $1000Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется разработать название и слоган для туристического агентства. Рассматриваются все предложения! Оригинальные слоганы и необычные названия, важно - чтобы в названии чувствовалась направленность компании. Предпочтительно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день! Требуется сделать flash-баннер-растяжку, высота 90 пт, ширина - 100 % Все необходимые элементы для работы есть. Требуется только составить элементы в ролик и анимировать. Нужно- вчера. Жду ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется разработать flesh-мультфильм по заданному сценарию (анимированный ролик из 5 эпизодов) Проект срочный - 3 дня. Подробности - с выбранным исполнителем. Оплата -2500 WMR ...Анимация1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
10 лет назад
Интересный проект, четкая постановка задачи. Удачи вашему проекту. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дарина, Вы дизайнер от Бога. Можно смело доверять любые проекты. От лица компании выражаю Вам свою благодарность. Еще один наш проект реализованный вами и вновь - на отлично! Я как требовательный заказчик, очень довольна выполненной работой. Будем работать ещё. Порадовало четкое соблюдение всех заявленных сроков и договоренностей, а также что немаловажно вдумчивость и внимательное отношение к клиенту. Поэтому если вы решили сделать дизайн, то вам однозначно сюда! Советую.
$50
10 баллов
15 лет назад
Арина - доброжелательный и надежный заказчик. Очень приятно иметь дело! Четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень довольны, что выбрали Дарину в качестве исполнителя. Работать с ней одно удовольствие... Восхитительный подход к работе - и как результат прекрасно справилась с заданием. Предложила неожиданные и очень оригинальные идеи. Очень талантливый человек. Рекомендуем всем!
$10
10 баллов
16 лет назад
Хороший заказчик. Приятно было работать. Все ТЗ было изложено понятно и разборчиво) Оплачено тут же после выполнения. Советую сотрудничать с Ариной) Останутся только положительные эмоции!
Ответный отзыв
Очень приятно работать. Дмитрий прекрасно справился с поставленной задачей. Работа выполнена на высоком уровне, качественно и оперативно. Рекомендую всем!
$50
10 баллов
16 лет назад
Отличный заказчик, предельно ясная постановка задачи, работой над проэктом доволен :) Советую всем !
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством. Отлично выполненная работа, качественный и оперативный результат. Очень профессиональный дизайнер. Самые наилучшие рекомендации!