zakaz-chik

Дарина, Вы дизайнер от Бога. Можно смело доверять любые проекты. От лица компании выражаю Вам свою благодарность. Еще один наш проект реализованный вами и вновь - на отлично! Я как требовательный заказчик, очень довольна выполненной работой. Будем работать ещё. Порадовало четкое соблюдение всех заявленных сроков и договоренностей, а также что немаловажно вдумчивость и внимательное отношение к клиенту. Поэтому если вы решили сделать дизайн, то вам однозначно сюда! Советую.