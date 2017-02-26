zakazchik81

Николай zakazchik81

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3D моделлер

Я Николай,

Занимаюсь 3D графикой около 12 лет , за это время накопилось много опыта в данном направлении и работ (3D моделей, объектов, концептуальных продуктов).

Портфель работ

https://www.artstation.com/nfanin

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Email: [email protected]

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telegramm t.me/nfaninport

Skype:          zakazchik81

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Отзывы заказчиков

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Пересохранить файл из MAX в OBJ
3ds MaxBlender
Отлично! Очень быстро всё получилось!
Четкий заказчик,по оплате не было проблем!!!
Ответный отзыв
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)
$15
10 баллов
8 лет назад
Сконвертировать .max в .fbx
Все сделано в точности как надо. Четкий товарищ. Работайте с ним )
Все оплачено в срок,всем рекомендую!
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга