3D моделлер

Я Николай,

Занимаюсь 3D графикой около 12 лет , за это время накопилось много опыта в данном направлении и работ (3D моделей, объектов, концептуальных продуктов).

Портфель работ

https://www.artstation.com/nfanin

Связаться со мной

Email: [email protected]

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telegramm t.me/nfaninport

Skype: zakazchik81