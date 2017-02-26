3D моделлер
Я Николай,
Занимаюсь 3D графикой около 12 лет , за это время накопилось много опыта в данном направлении и работ (3D моделей, объектов, концептуальных продуктов).
Портфель работ
https://www.artstation.com/nfanin
Связаться со мной
Email: [email protected]
Для оперативности
telegramm t.me/nfaninport
Skype: zakazchik81
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуализация гостиной комнаты300 просмотров
- Визуализация кухни369 просмотров
- Tires401 просмотр
- Экстерьер_2365 просмотров
- Визуализация домика360 просмотров
- Экстерьер309 просмотров
- Лифты и прочее381 просмотр
- Моделинг___Ф186 просмотров
- Мебель для ванной208 просмотров
- Смеситель в интерьере154 просмотра
- Визуализация гостиной172 просмотра
- Визуализация оборудования196 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
3ds MaxBlender
Отлично! Очень быстро всё получилось!
Ответный отзыв
Четкий заказчик,по оплате не было проблем!!!
$15
10 баллов
8 лет назад
Все сделано в точности как надо. Четкий товарищ. Работайте с ним )
Ответный отзыв
Все оплачено в срок,всем рекомендую!
3D-графика
2 отзыва
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга