Отлично справляюсь с поставленными задачами.
Frelance - отличная ниша для постоянного совершенствования себя и своих навыков, которые становятся полезными не только для самого себя, но и для окружающих мне людей.
- Свободный художник с четкими установками на самоорганизацию.
- Моё кредо - это Время. Его не остановить, по этому я использую каждую секунду своего времени с пользой.
- Умей создавать. Умей делегировать. Умей сохранять. Научись приумножать.
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Портфолио
- Дизайн (обложки, визитки, афиши)220 просмотров
- Аудио-реклама.158 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Дмитрий отлично справился с задачей! Коммуникабелен, ответственен, приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик быстро и четко обрисовал задание с более подробными деталями, все рассказал и роказал. Было приятно работать.
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