zakupkigov-rf

Дмитрий Маричев zakupkigov-rf

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Отлично справляюсь с поставленными задачами.

Frelance - отличная ниша для постоянного совершенствования себя и своих навыков, которые становятся полезными не только для самого себя, но и для окружающих мне людей. 

- Свободный художник с четкими установками на самоорганизацию.

- Моё кредо - это Время. Его не остановить, по этому я использую каждую секунду своего времени с пользой.

- Умей создавать. Умей делегировать. Умей сохранять. Научись приумножать.

Портфолио
Отзывы заказчиков
Artem_T
Артём 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Простое задание. Скачать 3 приложения, запускать 4 дня + отзыв
Дмитрий отлично справился с задачей! Коммуникабелен, ответственен, приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Заказчик быстро и четко обрисовал задание с более подробными деталями, все рассказал и роказал. Было приятно работать.
Ответный отзыв
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