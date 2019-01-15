Отлично справляюсь с поставленными задачами.

Frelance - отличная ниша для постоянного совершенствования себя и своих навыков, которые становятся полезными не только для самого себя, но и для окружающих мне людей.

- Свободный художник с четкими установками на самоорганизацию.

- Моё кредо - это Время. Его не остановить, по этому я использую каждую секунду своего времени с пользой.

- Умей создавать. Умей делегировать. Умей сохранять. Научись приумножать.