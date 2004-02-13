zamirbekov17

Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивность, css3, html5, js, react.js
Меня зовут Мирлан. Я front-end разработчик. Работаю в сфере it уже 1,5 года. Умею работать в команде.
Знаю Html, css, js, react.js,
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Email: [email protected]
Ответственность:
- Готов приступить уже
- Всегда довожу дело до конца
- НЕ нарушаю сроков
- Всегда на связи