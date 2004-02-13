zamirbekov17

Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивность, css3, html5, js, react.js

Меня зовут Мирлан. Я front-end разработчик. Работаю в сфере it уже 1,5 года. Умею работать в команде.

Знаю Html, css, js, react.js,

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Связь:

Email: [email protected]

Ответственность:

- Готов приступить уже

- Всегда довожу дело до конца

- НЕ нарушаю сроков

- Всегда на связи