Приветствую!!! Ваш креативный Фрилансер
Превосходно выражаю свои мысли на таких языках как русский, украинский, немецкий, английский. А также словенском, испанском.
Продолжаю совершенствовать свои познания в изучении других европейских языков. Имею опыт копирайтинга 10 лет, рерайта статей 12 лет.
С легкостью и творческим подходом переведу любые ваши тексты, начиная от описания всевозможных бытовых тем и заканчивая высокоинтеллектуальными научными статьями. Быстро и качественно в самый короткий срок исполню любой ваш заказ.
Портфолио
- NFT: что это, и почему их все обсуждают29 просмотров
- Путишевствие Тайланд24 просмотра