Приветствую!!! Ваш креативный Фрилансер

Превосходно выражаю свои мысли на таких языках как русский, украинский, немецкий, английский. А также словенском, испанском.

Продолжаю совершенствовать свои познания в изучении других европейских языков. Имею опыт копирайтинга 10 лет, рерайта статей 12 лет.

С легкостью и творческим подходом переведу любые ваши тексты, начиная от описания всевозможных бытовых тем и заканчивая высокоинтеллектуальными научными статьями. Быстро и качественно в самый короткий срок исполню любой ваш заказ.