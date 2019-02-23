zarabativaydengi

Светлана zarabativaydengizarabativaydengi
Порядочный и ответственный человек. Пишу тексты, высокая скорость печати. Могу выполнить различные поручения:
Осуществление анализа целевой аудитории и выявление потребностей.
Разработка методов поиска потенциальных клиентов и составление схем общения с ними.
Осуществление поиска клиентов различными методами.
Прогноз деловой надёжности выявленных клиентов и их обеспеченность.
Организация и проведение подготовительных переговоров, уточнение их потребностей и подготовка оферты.
Работа с возражениями клиентов.
Заключение договоров от имени фирмы.
Поддержание контактов со всеми наличествующими клиентами.
Разработка индивидуальных предложений для перспективных заказчиков.
Налаживание обратной связи с покупателями (учёт жалоб и предложений).
Формирование клиентской базы.
Анализ и учёт работы конкурентов.