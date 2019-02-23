zarabativaydengi

Копирайт. Рерайт. Сео-копирайт. Наполнение сайтов.

Порядочный и ответственный человек. Пишу тексты, высокая скорость печати. Могу выполнить различные поручения:

Осуществление анализа целевой аудитории и выявление потребностей.

Разработка методов поиска потенциальных клиентов и составление схем общения с ними.

Осуществление поиска клиентов различными методами.

Прогноз деловой надёжности выявленных клиентов и их обеспеченность.

Организация и проведение подготовительных переговоров, уточнение их потребностей и подготовка оферты.

Работа с возражениями клиентов.

Заключение договоров от имени фирмы.

Поддержание контактов со всеми наличествующими клиентами.

Разработка индивидуальных предложений для перспективных заказчиков.

Налаживание обратной связи с покупателями (учёт жалоб и предложений).

Формирование клиентской базы.

Анализ и учёт работы конкурентов.