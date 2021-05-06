Привет!
Меня зовут Зарема.
Я вдохновленный UX/UI дизайнер :). Дизайном занимаюсь уже второй год. За этот небольшой период я уже поработала над большим количеством проектов как дизайнер (и немного аналитик). Большую часть проектов разрабатываю в Figma, также отлично владею Sketch и InVision Studio. В дизайне ценю чистоту, поэтому "винегрета" в моих работах Вы точно не увидите;).
Обладаю большим опытом работы с людьми, поэтому я умею слушать и слышать чего хочет Заказчик. Мы с Вами точно найдем общий язык.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Моя основная специализация — это: дизайн сайтов, рекламных баннеров, дизайн мобильных приложений.
Дизайн сайтов.
Разработаю для Вас дизайн сайта-портфолио, интернет-магазина, лендинга. Все проекты разрабатываются мной по индивидуальным концепциям, в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).
Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1360 px, 768 px и 375 px). В работе я использую широкий инструментарий: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Sketch, InVision Studio, ProtoPie.
Дизайн рекламных баннеров.
Я разрабатываю цепляющие внимание баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG. Выбор и использование эффектов, разработка сценария, подготовка рекламных текстов - могу взять на себя, если есть такая необходимость.
Дизайн мобильных приложений.
Дизайн мобильных приложений, который я разрабатываю, отличается продуманным, ненагруженным интерфейсом и качественным оформлением. Ими удобно и легко пользоваться. Я стараюсь создавать интуитивно понятный интерфейс, чтобы максимально отвечать требованиям пользователей.
Также я с радостью разработаю для Вас сертификаты, визитки, буклеты, листовки и т.п.
Как я работаю:
1. Внимательно изучаю поставленную задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.
2. Прошу заполнить небольшой бриф и, по необходимости задаю уточняющие вопросы.
Я разработала собственный вариант брифа — он состоит из небольшого количества вопросов, которые необходимы для нашей дальнейшей работы.
3. Обозначаю сроки и бюджет на разработку/дизайн.
Но, нужно понимать, что зачастую сроки сдвигаются, т.к. дизайн претерпевает в ходе разработки изменения. Например, заказчик решил внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ - это приводит к корректировке оценки проекта в денежном эквиваленте и сроках. Весь период работы над проектом я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком.
4. Процедура оплаты.
Я беру предоплату в размере от 20%. Это вынужденная мера, для того, чтобы я понимала, что Заказчик решительно настроен на работу именно со мной как с Исполнителем.
Если Вас такой вариант не устраивает, то мы можем обсудить компромиссный вариант.
Я отлично отношусь к замечаниям и правкам, т.к. на 100% видения Заказчика и Исполнителя не всегда сходятся - и это нормально. Все аргументированные и обоснованные правки я вношу бесплатно.
Но, стоит отметить, что дополнения к первоначальной задаче расцениваются как работа сверх обозначенного ранее бюджета.
5. Передача исходников.
После завершения работы над проектом я передаю заказчику пакет исходников — в том виде, в котором с ними будет легко и просто работать верстальщику/программисту. Все файлы имеют понятные наименования, сам исходник разделен на логические и тематические группы слоев, также имеющие «говорящие» названия. Также я отрисовываю «ховеры» (состояния активных элементов при наведении курсора).
Способы оплаты
Я принимаю оплату на карту Payoneer. Если у вас нет возможности воспользоваться этим вариантом, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.
Мои контакты
Gmail — [email protected]
Telegram — +375 29 502 04 05
Linkedin — Zarema Evloeva
Портфолио
Behance: ZaremaIman
Dribbble: ZaremaIman
Портфолио
- Дизайн мобильного приложения86 просмотров
- Разработка дизайна и логотипа для приложения64 просмотра
- Дизайн мобильного приложения для кофейни84 просмотра
- Website (concept)45 просмотров
- Music App55 просмотров