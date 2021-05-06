UX/UI | Web and Mobile

Привет!

Меня зовут Зарема.

Я вдохновленный UX/UI дизайнер :). Дизайном занимаюсь уже второй год. За этот небольшой период я уже поработала над большим количеством проектов как дизайнер (и немного аналитик). Большую часть проектов разрабатываю в Figma, также отлично владею Sketch и InVision Studio. В дизайне ценю чистоту, поэтому "винегрета" в моих работах Вы точно не увидите;).

Обладаю большим опытом работы с людьми, поэтому я умею слушать и слышать чего хочет Заказчик. Мы с Вами точно найдем общий язык.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

Моя основная специализация — это: дизайн сайтов, рекламных баннеров, дизайн мобильных приложений.

Дизайн сайтов.

Разработаю для Вас дизайн сайта-портфолио, интернет-магазина, лендинга. Все проекты разрабатываются мной по индивидуальным концепциям, в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).

Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1360 px, 768 px и 375 px). В работе я использую широкий инструментарий: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Sketch, InVision Studio, ProtoPie.

Дизайн рекламных баннеров.

Я разрабатываю цепляющие внимание баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG. Выбор и использование эффектов, разработка сценария, подготовка рекламных текстов - могу взять на себя, если есть такая необходимость.

Дизайн мобильных приложений.

Дизайн мобильных приложений, который я разрабатываю, отличается продуманным, ненагруженным интерфейсом и качественным оформлением. Ими удобно и легко пользоваться. Я стараюсь создавать интуитивно понятный интерфейс, чтобы максимально отвечать требованиям пользователей.

Также я с радостью разработаю для Вас сертификаты, визитки, буклеты, листовки и т.п.

Как я работаю:

1. Внимательно изучаю поставленную задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.

2. Прошу заполнить небольшой бриф и, по необходимости задаю уточняющие вопросы.

Я разработала собственный вариант брифа — он состоит из небольшого количества вопросов, которые необходимы для нашей дальнейшей работы.

3. Обозначаю сроки и бюджет на разработку/дизайн.

Но, нужно понимать, что зачастую сроки сдвигаются, т.к. дизайн претерпевает в ходе разработки изменения. Например, заказчик решил внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ - это приводит к корректировке оценки проекта в денежном эквиваленте и сроках. Весь период работы над проектом я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком.

4. Процедура оплаты.

Я беру предоплату в размере от 20%. Это вынужденная мера, для того, чтобы я понимала, что Заказчик решительно настроен на работу именно со мной как с Исполнителем.

Если Вас такой вариант не устраивает, то мы можем обсудить компромиссный вариант.

Я отлично отношусь к замечаниям и правкам, т.к. на 100% видения Заказчика и Исполнителя не всегда сходятся - и это нормально. Все аргументированные и обоснованные правки я вношу бесплатно.

Но, стоит отметить, что дополнения к первоначальной задаче расцениваются как работа сверх обозначенного ранее бюджета.

5. Передача исходников.

После завершения работы над проектом я передаю заказчику пакет исходников — в том виде, в котором с ними будет легко и просто работать верстальщику/программисту. Все файлы имеют понятные наименования, сам исходник разделен на логические и тематические группы слоев, также имеющие «говорящие» названия. Также я отрисовываю «ховеры» (состояния активных элементов при наведении курсора).

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Payoneer. Если у вас нет возможности воспользоваться этим вариантом, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты

Gmail — [email protected]

Telegram — +375 29 502 04 05

Linkedin — Zarema Evloeva

Портфолио

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