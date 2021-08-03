Дизайнер UI/UX и Графический www.behance.net/danyililchyshyn

Привет, я UI/UX дизайнер с небольшим портфолио но с каждым заказом оно пополняеться) Я делаю под заказ все что связано с дизайном!)

Так же могу сверстать буклеты, книги.

Владею Figma, Photoshop, ilustrator, inDesing, adobeXD, Adobe Dimencion :)

Живу в солнечной Испании и также учусь в испанском университете на графического дизайнера. Тем самым развиваюсь и вдохновляюсь своеобразным мышлением в дизайне у Испанских ребят :)

www.behance.net/danyililchyshyn