zask377

Даниил Ильчишин zask377

 
23 годаИспания/Малага
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер UI/UX и Графический www.behance.net/danyililchyshyn

Привет, я UI/UX дизайнер с небольшим портфолио но с каждым заказом оно пополняеться) Я делаю под заказ все что связано с дизайном!) 

Так же могу сверстать буклеты, книги.  

Владею Figma, Photoshop, ilustrator, inDesing, adobeXD, Adobe Dimencion :)

Живу в солнечной Испании и также учусь в испанском университете на графического дизайнера. Тем самым развиваюсь и вдохновляюсь своеобразным мышлением в дизайне у Испанских ребят :)

 www.behance.net/danyililchyshyn

Figma