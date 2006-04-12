Особисті якості:
• відповідальність;
• комунікабельність;
• стресостійкість;
• цілеспрямованість;
• пунктуальність;
• бажання розвиватися.
Знание особенностей разных типов контента;
Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1C-Bitrix, WordPress);
Умение работать с большими объемами информации;
Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;
Поиск, отбор и редактирование информации;
Знання мов
Українська ─ вільно
Російська ─ вільно
Англійська ─ середній
Знание особенностей разных типов контента;
Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1C-Bitrix, WordPress);
Умение работать с большими объемами информации;
Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;
Поиск, отбор и редактирование информации;
Тестирование сайтов
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