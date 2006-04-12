zasulskaa123gmai

Александра zasulskaa123gmai

 
19 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Особисті якості:
• відповідальність;
• комунікабельність;
• стресостійкість;
• цілеспрямованість;
• пунктуальність;
• бажання розвиватися.

  • Знание особенностей разных типов контента;

  • Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1C-Bitrix, WordPress);

  • Умение работать с большими объемами информации;

  • Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;

  • Поиск, отбор и редактирование информации;

Знання мов

  • Українська ─ вільно

  • Російська ─ вільно

  • Англійська ─ середній

    Знание особенностей разных типов контента;

    Навыки работы в различных CMS (Joomla, 1C-Bitrix, WordPress);

    Умение работать с большими объемами информации;

    Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;

    Поиск, отбор и редактирование информации;

Тестирование сайтов
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