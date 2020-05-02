Разработка лендингов, многостраничных сайтов, интернет магазинов.
Здравствуйте!
Я специалист по маркетингу и рекламе. За 5 лет работы в этой сфере получил обширный опыт: от автоматизации рассылок и дизайна, до написания креативных концептов и менеджмента.
Долгое время работал в крупной компании, где, помимо прочего, создавал и поддерживал сайты на Tilda, Readymag, Wix, Wordpress.
Разработаю лендинг, многостраничный сайт, интернет магазин с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!
Главные преимущества работы со мной:
-Пунктуальность
-Соблюдение всех требований клиента
-Оперативная обратная связь на всех этапах работы
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Личный Сайт-Портфолио75 просмотров
- Quizino Сайт авторского паб-квиза96 просмотров
- Лендинг дней Маркетинга, Рекламы и Брендинга65 просмотров
- Сайт для конкурса Effie Belarus68 просмотров