Разработка лендингов, многостраничных сайтов, интернет магазинов.

Здравствуйте!

Я специалист по маркетингу и рекламе. За 5 лет работы в этой сфере получил обширный опыт: от автоматизации рассылок и дизайна, до написания креативных концептов и менеджмента.

Долгое время работал в крупной компании, где, помимо прочего, создавал и поддерживал сайты на Tilda, Readymag, Wix, Wordpress.

Разработаю лендинг, многостраничный сайт, интернет магазин с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!

Главные преимущества работы со мной:

-Пунктуальность

-Соблюдение всех требований клиента

-Оперативная обратная связь на всех этапах работы