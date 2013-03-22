Приветствую! Предлагаю свои услуги копирайтера и рерайтера в одном лице. Уже довольно длительное время я нахожусь в данной трудовой отрасли, сделал большое количество заказов и написал множество статей. До этого времени работал на других сервисах, однако надеюсь, что на Веблансере найду хороших заказчиков и интересных людей. Моя персона постоянно находится в сети, поэтому связаться со мной вы сможете без проблем.

Специализации:

Люблю учиться, узнавать что-то новое и просто приобретать знания, поэтому, как правило, пишу на различные тематики. От строительства - до ядерных реакторов. Но, как и у всех, имеются темы, которым отдаю особое предпочтение – компьютерные технологии и IT-индустрия. Довольно неплохо разбираюсь в аппаратном обеспечении ПК, слежу за новостями мира высоких технологий, а также увлекаюсь программной частью. Все эти знания и навыки, позволяют создавать интересные для читателя тексты.

Строго придерживаюсь журналистской этики, никогда не сдаю материал позже оговоренных сроков. Т.к. на Веблансере я новичок и не обладаю должным рейтингом и положительными отзывами, оплата за работу минимальна – 1 $ за тысячу знаков без пробелов.

Контакты:

Email: [email protected]

Icq: 628915679

Skype: egor.zts

При необходимости, сообщу мобильный телефон. Ну что, будем сотрудничать? =)