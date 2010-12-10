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Отзывы заказчиков
$52
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Качественно и в срок.
Ответный отзыв
Оплата по первому требованию, четко поставленная задача, быстрые и четкие ответы на уточняющие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
$45
10 баллов
13 лет назад
Владимир, очень ответственно подошел к делу. Оперативно все сделал и оставил очень хорошее впечатление. Обязательно будем работать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрое реагирование по предоставлению дополнительной информации для наполнения, грамотно настроенный каталог К2, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.