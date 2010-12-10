zbar

Владимир zbar

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
eis3
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$52
10 баллов
13 лет назад
Необходимо вести новостную ленту
Отличный исполнитель. Качественно и в срок.
Оплата по первому требованию, четко поставленная задача, быстрые и четкие ответы на уточняющие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
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libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Наполнение web каталога K2-Joomla контентом
Владимир, очень ответственно подошел к делу. Оперативно все сделал и оставил очень хорошее впечатление. Обязательно будем работать в дальнейшем.
Четкая постановка задачи, быстрое реагирование по предоставлению дополнительной информации для наполнения, грамотно настроенный каталог К2, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
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