Дизайнер, ретушер, специалист по визуалу
25 лет, родилась в России, Владивосток.
3 года жила в Китае, сотрудничала с фабриками и маркетплейсами.Успешно продвигала блог о бизнесе и путешествях, наладила стабильный поток клиентов из инстаграм.
В июне 2021 переехала в Ирак и сменила деятельность. Сейчас работаю и развиваюсь в сфере диджитал визуала, рекламы и дизайна.
Коммуникабельна, внимательна, пунктуальна, имею широкий круг увлечений и интересов, хорошо разбираюсь в продажах и бизнес структурах.
Прошла множество обучений в сфере диджитал дизайна и продвижения. Подробнее ознакомиться с моим портфолио вы можете здесь.