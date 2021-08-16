Дизайнер, ретушер, специалист по визуалу

25 лет, родилась в России, Владивосток.

3 года жила в Китае, сотрудничала с фабриками и маркетплейсами.Успешно продвигала блог о бизнесе и путешествях, наладила стабильный поток клиентов из инстаграм.

В июне 2021 переехала в Ирак и сменила деятельность. Сейчас работаю и развиваюсь в сфере диджитал визуала, рекламы и дизайна.

Коммуникабельна, внимательна, пунктуальна, имею широкий круг увлечений и интересов, хорошо разбираюсь в продажах и бизнес структурах.