Верстаю в PixelPerfect. Всегда готов к сотрудничеству

Опыт работы более 2лет.

Верстаю по методологии БЭМ, для удобства чтения и дальнейшей поддержки кода.

Готов к сотрудничеству на постоянной и проектной основе.

Мой стэк технологий:

Html, Css, FlexBox, медиа-запросы, есть большой опыт работы с фреймворком Bootstrap, базовые навыки php, начальные навыки Javascript и Jquery.

Cms с которыми работал:

Wordpress - установка на домен, настройка плагинов, подключение тем. Верстка тем с нулю по дизайн макету.

ModX - верстка страниц и добавление и интеграции на сайт