Верстаю в PixelPerfect. Всегда готов к сотрудничеству
Опыт работы более 2лет.
Верстаю по методологии БЭМ, для удобства чтения и дальнейшей поддержки кода.
Готов к сотрудничеству на постоянной и проектной основе.
Мой стэк технологий:
Html, Css, FlexBox, медиа-запросы, есть большой опыт работы с фреймворком Bootstrap, базовые навыки php, начальные навыки Javascript и Jquery.
Cms с которыми работал:
Wordpress - установка на домен, настройка плагинов, подключение тем. Верстка тем с нулю по дизайн макету.
ModX - верстка страниц и добавление и интеграции на сайт
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Настройка адаптивности на cms Wordpress99 просмотров
- Сайт под ключ для языковой школы на cms Wordpress103 просмотра
- Создание адаптивной анимации85 просмотров
- Доработка страницы на готовом сайте104 просмотра
- Полностью готовый сайт под ключ82 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена быстро, качественно, все согласно ТЗ+мелкие доработки. Затруднений никаких не возникло. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда был на связи,четкое и конкретное ТЗ. Приятно было поработать.