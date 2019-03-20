zdrnart

Артем zdrnart

 
28 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Верстаю в PixelPerfect. Всегда готов к сотрудничеству

Опыт работы более 2лет. 

Верстаю по методологии БЭМ, для удобства чтения и дальнейшей поддержки кода.

Готов к сотрудничеству на постоянной и проектной основе.

Мой стэк технологий:

Html, Css, FlexBox, медиа-запросы, есть большой опыт работы с фреймворком Bootstrap, базовые навыки php, начальные навыки Javascript и Jquery.

Cms с которыми работал:

Wordpress - установка на домен, настройка плагинов, подключение тем. Верстка тем с нулю по дизайн макету.

ModX - верстка страниц и добавление и интеграции на сайт

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapMODXjQuery
Отзывы заказчиков
mihbichkov
Михаил 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
$3
10 баллов
5 лет назад
Подправить верстку страниц на сайте
Работа выполнена быстро, качественно, все согласно ТЗ+мелкие доработки. Затруднений никаких не возникло. Было приятно сотрудничать.
Отличный заказчик, всегда был на связи,четкое и конкретное ТЗ. Приятно было поработать.
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