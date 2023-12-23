Художник-иллюстратор
Рисую книжные иллюстрации, плакаты, обложки, арты, шапки для youtube
Буду рад сотрудничеству)
Мои контакты:
Telegram: @zelentsov_maxim
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Постер с космическими гусями142 просмотра
- Карточки для настольной игры134 просмотра
- Паттерн с драконами142 просмотра
- "Как приручить дракона" иллюстрация151 просмотр
- "Как приручить дракона" иллюстрация149 просмотров
- "Как приручить дракона" иллюстрация123 просмотра
- Иллюстрация к мультфильму "Лука"130 просмотров
- Иллюстрация132 просмотра
- Иллюстрации к книге "Похитители котов"146 просмотров
- Иллюстрация к книге "Удивительный Мистер Лис"20 просмотров