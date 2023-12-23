zelentsov_maxim

Максим zelentsov_maxim

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Художник-иллюстратор

Рисую книжные иллюстрации, плакаты, обложки, арты, шапки для youtube

Буду рад сотрудничеству)

Мои контакты:

Telegram: @zelentsov_maxim

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