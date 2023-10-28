Привет!
Меня зовут Денис, я веб-дизайнер из Беларуси. С детства люблю рисовать и чертить, а еще сильно люблю порядок. Есть любимая жена и маленький сын ну и клевая собака - корги. Создаю продающие и актуальные дизайны Вашим сайтам, понимаю принципы построения веб-дизайна. Постоянно слежу за современными трендами, много обучаюсь и знаю, что такое работающий дизайн.
Мои навыки
FIGMA
дизайн лендинга, интернет магазина, многостраничного сайта и их адаптивы
прототипы сайтов и мобильных приложений
создание дашбордов
дополнительные элементы интерфейса - попап, кнопки, формы обратной связи, иконки, калькулятор
TILDA под ключ
разработка сайта
разработка лендинга
разработка интернет-магазина
Photoshop, Illustrator, Sketch
Замена/удаление фона
Обратка изображений
Работа с тенями
Векторные логотипы
Чем смогу помочь
Адаптив - ваш сайт будет выглядеть отлично на любом устройстве
Прототип - разработаю структуру сайта с правильным расположением элементов и изображений
Ленднинг - одностраничный, продающий или презентующий сайт
Интернет-магазин - сайт с внутренними страницами с делатьным описанием продукта
Сайт под ключ - на платформе тильда
Как работаю
1. Заполнение брифа и оценка стоимости и сроков
2. Предоплата 40% от суммы заказа
3. Выполнение работы с обратной связью - внесение правок и пожеланий
4. Финальный предпросмотр, внесение оставшейся суммы, получения файла
Верну аванс!
В случае, если Вас не утроит результат работы, и мы не сможем вместе прийти к общему мнению. Ну, вкусы могут не совпасть, а вдруг дизайн не "мой", но Ваше время тратить не буду и верну аванс.
А еще! Все правки бесплатные!
Готов к обсуждению и оперативному внесению изменений в краткие сроки бесплатно!
Всегда на связи:
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/zenkde
Instagram: https://www.instagram.com/zenkde/
Behance: https://www.behance.net/zenkde
Оплата
Выставляю счет в белорусских рублях, который Вы можете оплатить картой в любой валюте из любой страны. Сумма сконвертируется в бел. рубли.
Портфолио
- Интернет магазин наручных часов13 просмотров
- Landing page for photographer9 просмотров
- Financing Dashboard3 просмотра