Продающий UI/UX дизайн: многостраничных сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Привет!

Меня зовут Денис, я веб-дизайнер из Беларуси. С детства люблю рисовать и чертить, а еще сильно люблю порядок. Есть любимая жена и маленький сын ну и клевая собака - корги. Создаю продающие и актуальные дизайны Вашим сайтам, понимаю принципы построения веб-дизайна. Постоянно слежу за современными трендами, много обучаюсь и знаю, что такое работающий дизайн.

Мои навыки

FIGMA дизайн лендинга, интернет магазина, многостраничного сайта и их адаптивы прототипы сайтов и мобильных приложений создание дашбордов дополнительные элементы интерфейса - попап, кнопки, формы обратной связи, иконки, калькулятор

TILDA под ключ разработка сайта разработка лендинга разработка интернет-магазина

Photoshop, Illustrator, Sketch Замена/удаление фона Обратка изображений Работа с тенями Векторные логотипы



Чем смогу помочь

Адаптив - ваш сайт будет выглядеть отлично на любом устройстве

Прототип - разработаю структуру сайта с правильным расположением элементов и изображений

Ленднинг - одностраничный, продающий или презентующий сайт

Интернет-магазин - сайт с внутренними страницами с делатьным описанием продукта

Сайт под ключ - на платформе тильда

Как работаю

1. Заполнение брифа и оценка стоимости и сроков

2. Предоплата 40% от суммы заказа

3. Выполнение работы с обратной связью - внесение правок и пожеланий

4. Финальный предпросмотр, внесение оставшейся суммы, получения файла

Верну аванс!

В случае, если Вас не утроит результат работы, и мы не сможем вместе прийти к общему мнению. Ну, вкусы могут не совпасть, а вдруг дизайн не "мой", но Ваше время тратить не буду и верну аванс.

А еще! Все правки бесплатные!

Готов к обсуждению и оперативному внесению изменений в краткие сроки бесплатно!

Всегда на связи:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/zenkde

Instagram: https://www.instagram.com/zenkde/

Behance: https://www.behance.net/zenkde

Оплата

Выставляю счет в белорусских рублях, который Вы можете оплатить картой в любой валюте из любой страны. Сумма сконвертируется в бел. рубли.