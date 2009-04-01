zerom

Антон Комухин zerom

 
36 летРоссия/Нижний Тагил
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Специализируюсь на дизайне. Также занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов

- Дизайн сайтов

- Технический дизайн

- Сайты "под ключ"

- Ретуширование фото/Коллажи

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Работа в фотошопе
Отличный исполнитель! Предложил различные варианты выполнения работ! Сделал все в оговоренные сроки с отличным качеством! Планирую сотрудничать и вам рекомендую!