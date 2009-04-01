Специализируюсь на дизайне. Также занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов
- Дизайн сайтов
- Технический дизайн
- Сайты "под ключ"
- Ретуширование фото/Коллажи
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель! Предложил различные варианты выполнения работ! Сделал все в оговоренные сроки с отличным качеством! Планирую сотрудничать и вам рекомендую!