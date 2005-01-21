Высшее образование.

Организованность, инициативность, быстрое самообучение, не конфликтность, порядочность.

Большой опыт работы по разработке программного обеспечения.

Знание баз банных. Отличное знание языка стандарта ANSI SQL 92. Администрирование и разработка баз данных MS SQL Server 2000 (Microsoft Certified Professional), MS Access. Реальный опыт программирования баз данных на крупных предприятиях(Более 1000 ПК).

Знание ООП (Объектно-ориентированное программирование) для MS Windows. Понимание принципов работы ОС семейства MS Windows, WIN API.

Знание и умение программирования на Delphi 4-7. Знание средств доступа к данным ADO, ADO.Net. Реальный опыт программирования под WIN платформу

Знание и опыт настройки и администрирования доменов на базе Windows 2000 в крупных корпоративных сетях.

Знание и опыт разработки Интернет приложений. HTML, DHTML, ASP, ASP.Net,XML, JavaScript, C#

Понимание устройства и умение настройки железа (установка драйверов, ОС, программ и тд.)

Знание стандартного пакета MS Office, есть опыт программирования под MS Office.