zews

Тюменцев Виталий zews

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Высшее образование.

Организованность, инициативность, быстрое самообучение, не конфликтность, порядочность.

Большой опыт работы по разработке программного обеспечения.

Знание баз банных. Отличное знание языка стандарта ANSI SQL 92. Администрирование и разработка баз данных MS SQL Server 2000 (Microsoft Certified Professional), MS Access. Реальный опыт программирования баз данных на крупных предприятиях(Более 1000 ПК).

Знание ООП (Объектно-ориентированное программирование) для MS Windows. Понимание принципов работы ОС семейства MS Windows, WIN API.

Знание и умение программирования на Delphi 4-7. Знание средств доступа к данным ADO, ADO.Net. Реальный опыт программирования под WIN платформу

Знание и опыт настройки и администрирования доменов на базе Windows 2000 в крупных корпоративных сетях.

Знание и опыт разработки Интернет приложений. HTML, DHTML, ASP, ASP.Net,XML, JavaScript, C#

Понимание устройства и умение настройки железа (установка драйверов, ОС, программ и тд.)

Знание стандартного пакета MS Office, есть опыт программирования под MS Office.

JavascriptHTMLDelphi