Full Stack, Django, Web

Full stack, пишу на Django, так же имею опыт написания телеграм ботов. Разработываю комерческие сайты с конца 2018 года. Больше специализируюсь на разработке CRM, под любые требования исключая машинное обучение.

katesbeauty.kz cайт был написана на django, для фронта был использованы компонентные библиотеки на js, и bootstrap.

sabakjok.kz сайт поиска репетиторов, щас он не работает (хороший был стартап).

nopages.kz стартап по менеджменту(все еще в разработке)

desite.pro﻿ Простой лэндос с телеграм ботом для меня. Все руки не доходят доделать его.

Имею хорошую команду для быстрой разработки сложных систем.

Имеется опыт в разработке API.

Адаптивность обязательна.

Контакты:

https://wa.me/77770223046

https://t.me/zfazylz

https://desite.pro/

https://github.com/zfazylz