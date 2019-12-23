zfazylz

Фазылжан Жетен zfazylz

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full Stack, Django, Web

Full stack, пишу на Django, так же имею опыт написания телеграм ботов. Разработываю комерческие сайты с конца 2018 года. Больше специализируюсь на разработке CRM, под любые требования исключая машинное обучение.

katesbeauty.kz cайт был написана на django, для фронта был использованы компонентные библиотеки на js, и bootstrap.

sabakjok.kz сайт поиска репетиторов, щас он не работает (хороший был стартап).

nopages.kz стартап по менеджменту(все еще в разработке)

desite.pro﻿ Простой лэндос с телеграм ботом для меня. Все руки не доходят доделать его.

Имею хорошую команду для быстрой разработки сложных систем.

Имеется опыт в разработке API.

Адаптивность обязательна.

Контакты:

https://wa.me/77770223046

https://t.me/zfazylz

https://desite.pro/

https://github.com/zfazylz

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Отзывы заказчиков

vika-star17
Виктория 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$51
10 баллов
5 лет назад
Добавить CRUD.
Django
..
Ничего не было
Ответный отзыв
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Развернуть проект на django на VPS Beget
DjangoGit
Быстро качественно надежно. Большой опыт работы
Все отлично
Ответный отзыв
alex_kuzminych
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
9 баллов
5 лет назад
Интерент Магазин
Все хорошо, пока что. Очень быстро, главное что еще и качественно.
Был рад с ним работать, все хорошо
Ответный отзыв