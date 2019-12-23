Full Stack, Django, Web
Full stack, пишу на Django, так же имею опыт написания телеграм ботов. Разработываю комерческие сайты с конца 2018 года. Больше специализируюсь на разработке CRM, под любые требования исключая машинное обучение.
katesbeauty.kz cайт был написана на django, для фронта был использованы компонентные библиотеки на js, и bootstrap.
sabakjok.kz сайт поиска репетиторов, щас он не работает (хороший был стартап).
nopages.kz стартап по менеджменту(все еще в разработке)
desite.pro Простой лэндос с телеграм ботом для меня. Все руки не доходят доделать его.
Имею хорошую команду для быстрой разработки сложных систем.
Имеется опыт в разработке API.
Адаптивность обязательна.
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Отзывы заказчиков
$51
10 баллов
5 лет назад
Django
..
Ответный отзыв
Ничего не было
$100
10 баллов
5 лет назад
DjangoGit
Быстро качественно надежно. Большой опыт работы
Ответный отзыв
Все отлично
$500
9 баллов
5 лет назад
Все хорошо, пока что. Очень быстро, главное что еще и качественно.
Ответный отзыв
Был рад с ним работать, все хорошо