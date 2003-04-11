zhalmukhanov

Адильбек zhalmukhanov

 
20 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и создания сайтов

Обо мне:

  • Знания верстки. HTML5 + CSS3.
  • Знания Bootstrap, Tailwind CSS.
  • Знания JavaScript.
  • Знания Vue.js.
  • Знания Java и ООП.
  • Знания базы данных SQLite, Oracle PL/SQL: процедуры, триггеры, функции, сложные и вложенные запросы и тд.
  • Знания Git.

Кейсы:

  • Разработка лэндингов на основе фриланса.
  • Верстка сайтов.
  • Telegram бот для отправки заказов менеджеру (вместо отправки сообщения на телефон/почту) - плюс: быстрый отклик со стороны менеджера.
  • Учебные проекты ( Java | HTML + CSS + JS | SQLite | Python Django) .
JavascriptPythonOracleВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapDjangoSQLiteJavaVue.js
Портфолио