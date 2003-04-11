Разработка и создания сайтов
Обо мне:
- Знания верстки. HTML5 + CSS3.
- Знания Bootstrap, Tailwind CSS.
- Знания JavaScript.
- Знания Vue.js.
- Знания Java и ООП.
- Знания базы данных SQLite, Oracle PL/SQL: процедуры, триггеры, функции, сложные и вложенные запросы и тд.
- Знания Git.
Кейсы:
- Разработка лэндингов на основе фриланса.
- Верстка сайтов.
- Telegram бот для отправки заказов менеджеру (вместо отправки сообщения на телефон/почту) - плюс: быстрый отклик со стороны менеджера.
- Учебные проекты ( Java | HTML + CSS + JS | SQLite | Python Django) .
Портфолио
- Адаптивная верстка landingpage AllFresh23 просмотра