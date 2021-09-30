А в начале пути мало кто в нас верил, не правда ли? К. Тарантино.

Привет! Я Катя, и я – начинающий веб-дизайнер и верстальщик.

Постоянно учусь и развиваюсь, люблю дизайн и ответственно подхожу к любой предстоящей задаче.

Мои навыки:

-дизайн сайтов

-верстка сайтов

-сайты "под ключ"

-оформление соцсетей

-оформление инфопродукта любого вида: чек-лист, гайд, трекер

-оформление баннеров, сертификатов, пригласительных, визиток и тд.

Я считаю себя достаточно амбициозным и целеустремленным человеком, который всегда идет до конца.

Поэтому может рискнём и сделаем крутой дизайн для вашего бизнеса?

Буду рада сотрудничеству :)

И помните: дизайн – не просто красивая картинка. Это лицо вашего продукта.