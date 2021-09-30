Екатерина Жолнерчик zhalnerchykzhalnerchyk
21 годБеларусь/Лида
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
А в начале пути мало кто в нас верил, не правда ли? К. Тарантино.
Привет! Я Катя, и я – начинающий веб-дизайнер и верстальщик.
Постоянно учусь и развиваюсь, люблю дизайн и ответственно подхожу к любой предстоящей задаче.
Мои навыки:
-дизайн сайтов
-верстка сайтов
-сайты "под ключ"
-оформление соцсетей
-оформление инфопродукта любого вида: чек-лист, гайд, трекер
-оформление баннеров, сертификатов, пригласительных, визиток и тд.
Я считаю себя достаточно амбициозным и целеустремленным человеком, который всегда идет до конца.
Поэтому может рискнём и сделаем крутой дизайн для вашего бизнеса?
Буду рада сотрудничеству :)
И помните: дизайн – не просто красивая картинка. Это лицо вашего продукта.
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Портфолио
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